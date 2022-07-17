Tatil Bitti ve Pazartesi Günü Emekliye Ödemeler Yapılacak! Nakit Sıkıntısı Yaşayan Emekliye Ek Ödeme Emri Cumhurbaşkanı

Emekli maaş hesabınız üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları ve bazı özel bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katarak, 50000 TL'ye kadar ödeme alacağınız duyuruldu. Kurban Bayramı tatili sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler için başlatılan bu kampanyada, hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulaması kullanıyorsanız da başvurunuzu şubelere gitmeden yapabilecek ve devlet destekli olarak verilecek olan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Kamu bankaları sadece emekli olan vatandaşlara bu kredi imkanını sunarken, sigortalı olarak çalışan kişileri de daha düşük limitlerde düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Emekliye ek ödeme olarak bankalar kredili mevduat hesabı başvurusu yapmalarına imkan sağlayacak. Emekliye ek ödeme olarak başvuru yapacak olan kişiler, kredili mevduat hesabı başvurusu almak istiyorlarsa başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bankaların müşteri hizmetleri numaraları üzerinden veya size en yakın banka şubesi üzerinden başvuru yaparak alabileceksiniz. Kredili mevduat hesabı başvurusu 10000 TL'ye kadar yapılacak ve bu kredi başvurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin emekli maaş almış oldukları hesap üzerinden artı para olarak 10 bin TL ödeme yansıyacaktır.

10 bin TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarakta ayrıca ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurunuzu Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 7 gün 24 saat internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.