Taşeron İşçi Son Dakika Asgari Ücret ve Enflasyon Maaş Zammı Kaç Lira Olacak? Taşeron işçilerin beklediği zam haberinde gelişmeler yaşandı. Kamu işçilerinin yeni ödenecek maaşlar için zam pazarlıkları başladı. 2021-2022'de yapılacak olan zammın, nasıl olacağı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hak-İş ve Türk-İş kamudaki 700 bin işçinin ücretine zam gelmesi gerektiğini söyledi. Taşeron işçiler için de son dakika zam haberlerinin geleceği söylenmektedir. Bu zam durumunun Temmuz ayında belli olacağı ön görülüyor.

Bir önceki sözleşmede, 200 bin kişiyi kapsayan zam haberi, bu dönem ile birlikte, 700 bin kişiden fazla kişinin zam alması yönündedir. Kamuda çalışan ve taşeron olup kadroya geçenlerde dahil adil bir zam beklemektedirler. Türk iş ve Hak iş sendikaları tarafından SGK'ya bağlı olarak devlet yetkililerine zam taleplerini ilettiler. Zam talebi sonrasında Bakan Vedat Bilgin Açıklama yaptı.

Taşerona Tayin Talebi Olacak

Türk iş ve Hak iş bu dönem beraber hareket ederek, birlikte zam talebinde bulundular. İşçi sayılarının artması ve ülkemizdeki ekonomik durum ön önünde bulundurularak bir rapor hazırlandı. Bu rapor ile 700 binin üzerinde işçinin zam istediği belirtildi. Zam ile birlikte, Türk İş ve Hak iş beraber hazırladıkları mali ve sosyal hakları içeren taleplerini de sundular.

Taşerondan kadroya geçen işçilere tayin imkanı sağlanması,

Sağlık kurumlarında işçilere ek ödemeler ve primler yapılması,

İşçiler için zorunlu emeklilik kaldırılması

Bu rapor ile birlikte, SGK kurumuna başvuruda bulunduklarını diler getirdiler.

Zam Ne Kadar Olacak?

Hazırlanan raporda en dikkat çeken istenilen zam oranları oldu. Türk iş ve Hak iş kamu işçisinin en düşükl 4.800 TL alması gerektiğini iletti. 2021 ve 2022 yılları arasında ilk 6 ay için, , son altı ay için ise enflasyon ile birlikte %3 refah payı talep edildi. Bu iletilen rapor sonrasında Bakan Bilgin, Kısa süre içinde değerlendirme yapılacağını ve hızlı sonuç alarak, ülkemizdeki çalışma hayatının istikrarını kazanabileceğini söyledi.