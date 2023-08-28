“Kış dönemi çok kurak geçti” diyerek geçtiğimiz yıla atıfta bulunan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl tarlaları bekleyen kuraklık ile birlikte oluşacak ayçiçek yağı üretimindeki azalmaya dikkat çekti. “Devletimizden bölgemizin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Çiftçilerimiz perişan ve mağdur durumda” diyen Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz:

“%50 ile %70 arasında verim kaybımız bulunuyor” diyerek ekledi.

AYÇİÇEK YAĞININ LİTRESİ NE KADAR OLUR?

Son yıllarda fiyatı her geçen gün artan Ayçiçek yağı geçtiğimiz yıl sonunda vatandaşın belini bükmeye başladı. Bu yıl 200 TL'yi aşan rakamlarla satışı yapılan 5 litrelik ayçiçek yağı yeni dönemde ne kadar olur? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor. Ayçiçek yağının litre fiyatı 43,75 TL'den başlayarak 53,90 TL'ye kadar çıkıyor. 50 TL'yi aşan ayçiçek yağının litresi %70’e yakın verim kaybına sebep olan kuraklıktan kaynaklı olarak 80 TL'ye ulaşırsa 200 TL'ye satılan 5 kiloluk ayçiçek yağı kış ayları ile birlikte 400 TL'yi aşacak.

BAŞKAN ALİ TOPUZ: “SENEYE TARLALARI EKEMEYİZ!”

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Bölgesi'nin çok az yağış aldığını ifade eden Başkan Ali Topuz erken ekim yapan çiftçi kazançlı çıkacak, diyerek önümüzdeki döneme işaret etti. “Bu tabloya göre çiftçi seneye Ayçiçek ekimi yapamaz” diyen Topuz şu sözleri ekledi:

“Çiftçi seneye Ayçiçek ekimi yapamaz çünkü elimize geçecek para yok. Bu yılın mahsulü için ilaç tohum, gübre alındı ve elimizde para kalmadığı gibi borçlarda ödenmedi. Verimden dolayı da hüsrana uğradık. Seneye tarlaları ekemeyiz.”