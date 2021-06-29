Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Merak Edilenleri Yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak edilen soruların cevaplarını vatandaş bilgisine sunarken orman yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden itfaiye eri Görkem'e de Allah'tan rahmet dilediğini açıkladı. Ekim Kasım sezonunda Görkem kardeşimiz adına o bölgeyi hatıra ormanı haline getirmek istediği şeklinde ifadeler kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli itfaiye erinin babasına dün öğle namazı ardından tebliğ ettiklerini açıkladı.

Anayasanın 169. maddesinin orman alanlarını koruduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, yansa bile o bölgenin tekrardan ağaçlandırılmasının gerekeceğini söyledi. Ancak bu konuların belki sadece farklı sebepler ve iktidar karşılığı ile medyada sıklıkla söylendiğini fakat doğruluğunun olmadığını açıkladı.

Şehit bulunduğu bir günde bu tartışmaların olmasının adice bir polemik yapılması anlamına geldiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu şehidimiz boşuna mı öldü?” şeklinde bir soru yöneltti. “Orada bir otel yapılması için mi öldü?” ifadelerini de kullanan Bakan Bekir Pakdemirli, bugün iktidarda onların olduğunu, yarın başkasının olacağını ve diğer gün de farklı birinin olacağını belirtti. En iyi korunan alanların orman alanları olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı silahlı muhafızların olduğunu söyledi. Konu hakkında orman muhafızları ve 180 senedir çok sıkı işleyen teşkilatın bulunduğunu açıklayan Pakdemirli, bazı dedikoduların oradaki orman çalışanlarını kötü anlamda etkilediğini de hatırlatmak istediğini söyledi.

Toplam olarak 25 hektarlık bir yangını elbette küçümsemediğini ve Hatay yangınının bunun neredeyse 100 misli ya da daha fazlasını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı, teknik konuda dünyada en iyiler arasında bulunduğumuzu açıkladı. Dünya kuruluşlarında Akdeniz havzasında Türkler ile ilgili olarak açık ara birinci şeklinde ifadeler kullanıldığını açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, güncel olarak gelecek olan tavsiyelerin çok üst düzeyde olması gerektiğini belirtti.