Tarım Üretici Fiyatları Yükseldi

Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık 8.9 oranında yükseldi.

Ekonomi 18.07.2022 - 14:34 18.07.2022 - 14:37 Aslı Kılıç
Tarım Üretici Fiyatları Yükseldi

TÜİK, Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi gelişimini açıkladı. Böylece, Haziran ayında endeks  aylık %0,66 düşerken, yıllık bazda ,9 arttı. Mayıs ayında endeksin yıllık artışı ,97 olarak kaydedildi. Haziran ayında yıllık kazancın en yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %277,1 ile lifli bitkiler ve ,99 ile tahıllar (pirinç hariç), fasulye ve yağlı tohumlar olmuştur.

Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar %6,63 ile canlı hayvan ve diğer  hayvansal ürünler ve %70 ile koyun ve keçiler; işlenmemiş sütleri ve yünleri olarak yorumlanmıştır.

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BALIK FİYATI ARTIYOR 
 TÜİK verilerine göre  bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,91, orman ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,32 düşüş yaşandı.

Balık ve diğer balık ürünleri ise ,8 arttı. Bir önceki aya göre bir önceki aya göre tıbbi ürün grubu %1,39, çok yıllık bitkisel ürünler ,23, ana gruplardaki canlı hayvan ve hayvansal ürünler ise ,69 arttı.

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