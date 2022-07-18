Tarım Üretici Fiyatları Yükseldi

TÜİK, Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi gelişimini açıkladı. Böylece, Haziran ayında endeks aylık %0,66 düşerken, yıllık bazda ,9 arttı. Mayıs ayında endeksin yıllık artışı ,97 olarak kaydedildi. Haziran ayında yıllık kazancın en yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %277,1 ile lifli bitkiler ve ,99 ile tahıllar (pirinç hariç), fasulye ve yağlı tohumlar olmuştur.

Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar %6,63 ile canlı hayvan ve diğer hayvansal ürünler ve %70 ile koyun ve keçiler; işlenmemiş sütleri ve yünleri olarak yorumlanmıştır.

BALIK FİYATI ARTIYOR

TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,91, orman ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,32 düşüş yaşandı.

Balık ve diğer balık ürünleri ise ,8 arttı. Bir önceki aya göre bir önceki aya göre tıbbi ürün grubu %1,39, çok yıllık bitkisel ürünler ,23, ana gruplardaki canlı hayvan ve hayvansal ürünler ise ,69 arttı.