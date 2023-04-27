Tarım Kredi Sabit Fiyat Kampanyasını Bir Ay Daha Uzattı

Son derece başarılı olan kampanya, tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve bu nedenle Tarım Kredi Kooperatif marketler, kampanyayı bir ay daha uzatma kararı aldı.18-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünlerin listesi, Tarım Kredi Kooperatif’in sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu indirimlerle birlikte, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor ve aynı zamanda temel gıda ve temizlik ürünlerinin erişilebilirliği de artırılmış olacak.

Tarım Kredi Kooperatif marketler, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere kolayca ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan bir perakende zinciridir. Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir kooperatif olan Tarım Kredi, üreticilerin ürünlerini pazarlamalarına ve ürünlerinin değerini artırmalarına yardımcı olurken, tüketicilere de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı hedeflemektedir. Sabit fiyat kampanyası, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen bir çalışma olarak dikkat çekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ramazan Bayramı Öncesinde Yeni İndirimli Ürünlerle Tüketicilerin Karşısında

Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan Bayramı öncesinde ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için sevindirici bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kâr amaçlı kurulmadığını belirttiği Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, indirimli ürünler listesine 18-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni ürünler ekledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan Ayı Boyunca Tüketicilere Ekonomik Alışveriş Fırsatı Sunmaya Devam Ediyor

Ramazan ayı boyunca uygulanan sabit fiyat kampanyası büyük ilgi görmüş ve tüketiciler tarafından takdirle karşılanmıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, bu başarılı kampanyayı bir ay daha uzatarak tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Eklenen yeni indirimli ürünler ile birlikte, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli ürünlere ekonomik fiyatlarla ulaşmaları kolaylaşacak.