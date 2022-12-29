Tarım kredi markette yılbaşı tebessümü! TKM ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, un, çay, süt, kahvaltılık hepsi ucuz!

TKM ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, un, çay, süt, kahvaltılık hepsi ucuz! Tarım kredi markette yılbaşı tebessümü! Tarım Krediden fırsat rüzgarı esmeye devam ederken bundan sonra anında gıda indirimi fırsatlarından yararlanmaya başlayacaksınız. Özellikle enflasyonun iyiden iyiye daha da artış göstererek fiyatlara olumsuz şekilde yansıdığı şu günlerde artık market indirim fırsatlarından bir an önce yararlanmaya başlamış olacaksınız. O halde hiç vakit kaybı yapmayarak hemen market indirimlerinden yararlanmak için harekete geçin.

Türkiye’nin en çok sevilen alışveriş merkezi olarak Tarım Kredi Market yerini almaya devam ederken, alışveriş sevenleri de her konuda memnun etmeye devam ediyor. Hesaplı alışveriş yapma niyeti içerisinde olanlara yönelik fırsatlar tüm hızıyla sunulurken, undan şekere kadar her şeyi en makul fiyatlar ile alabileceksiniz. Tarım Kredi Market’le bundan sonra indirimli alışveriş sezonu başlayacak.

Tarım Kredi Market İndirim Fırsatları

Tarım Kredi market indirim fırsatlarından bundan sonra dilediğiniz zaman yararlanmaya hazır olun. Üstelik un, şeker, yağ gibi aklınıza gelebilecek tüm ürün gruplarında ciddi indirimlere yer vermeye devam ediyor. Tarım Kredi Market indirimleri sayesinde daha makul fiyatlar ile ürünleri satın alma şansına sahip olacaksınız.

Tarım Kredi Market gıda fiyatları istenildiği tutarlarda olduğundan dolayı vatandaşlarda bundan sonra daha mutlu olarak bir alışveriş yapmaya devam edecek.

Tarım Kredi Birlik 1 kg Nohut 36,50 TL'den raflarda Tarım Kredi Birlik 1 kg Kırmızı Mercimek 30 TL'den raflarda Siyah Zeytin Tarım Kredi 34.90 TL'den raflarda Domates Salçası 36 TL'den raflarda 30'lu yumurta 59,95 TL'den raflarda Tarım Kredi Birlik 1000 gr Un 27 TL'den raflarda Emeklilere yüzde 0,39 faiz indirimli ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası'ndan 20.000 TL ödeme duyurusu! Tarım Kredi 1 kg Un= 13 TL'den raflarda TMO 5 LT Ayçiçek Yağı = 135 TL'den raflarda

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