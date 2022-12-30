Tarım Kredi Market yeni yıl için damping yaptı! 13.90 TL, 24.50 TL ve 33.50 TL'ye düşürdü! Etiketleri gören şaşırdı

Etiketleri gören şaşırdı. Tarım Kredi Market yeni yıl için damping yaptı! 13.90 TL, 24.50 TL ve 33.50 TL'ye düşürdü! Özellikle gıda ürünlerinde ciddi düşüşler yaşanıyor. Tarım Kooperatif sarı etiketli ürünlere Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşla büyük bir ilgi gösteriyor. Gıda ürünlerinde yapılan indirimler insanları memnun ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde temel tüketim ürünlerinde uygulama yapılacağını açıklamıştı. Açıklama sonrasında marketlerde indirim yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, Türkiye genelinde 1 Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden uygun fiyatlara ürün satın alabilecek.

Güncel Fiyatlar Ne Kadar Oldu?

Yapılan indirimler doğrultusunda,

· 2 kilogram toz şeker 34 TL,

· 1 kilogram pilavlık bulgur 13.90 TL,

· 2 kilo un 24.75 TL,

· 1 litre ay çiçek yağ 33.50 TL,

· 2 kilo pirinç 24.50 TL,

· 1 kilogram kırmızı mercimek 19.50 TL,

· 600 gram beyaz peynir 39.90 TL’den satışa çıkıyor.

Tarım Kooperatif Marketleri birçok gıda ürününde indirime giriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sarı etiketli ürünler fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Temel gıda ürünlerinde indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri doğal ürünleri sofanıza taşımaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren marketler temel besin ürünlerini çok özel fiyatlardan sunuyor.

Tarım Kredi marketlerini ziyaret ederek indirimli gıda ürünlerini hemen satın alabilirsiniz. İndirimler Türkiye’nin her yerindeki marketlerde geçerlidir.

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