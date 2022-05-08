Tarım Kredi Market 5 litre ay çiçek yağında indirime gitti! Bu hafta indirimli verilecek!

Tarım Kredi Market İndirime Gitti. Tarım kredi marketler sözde imkânsız olanı yapmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı fiyatları o kadar düştü ki vatandaşlar şimdiden stok yapmaya başladı. Herkes kapının önünde sıraya girdi. 30 TL, 60 TL ve 140 TL 'den satışlar başladı. Ardı ardına duyuru yapıldı. Tarım Kredi Market 5 litre ay çiçek yağında indirime gitti.

Ayçiçek yağı herkesin bildiği fiyat artışlarının ardından patladı. 5 litre ay çiçek yağı 250 TL'ye satıldı. Bu fahiş fiyat artışlarından sonra Tarım Kredi Market bu duruma girdi. Ayçiçeği ve diğer birçok üründe indirim sunan tarım kredi marketleri, vatandaşların yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte haberimizin detayları...

Tarım Kredi Market İndirime Gitti

Tarım Kredi Market İndirime Gitti. İlk olarak Tarım Kredi Market, 1 litre Anadolu ay çiçek yağını sadece 34.90 liraya sattığını duyurdu. BİMA101 ve ŞOK marketlerinde 100 TL'ye satılan 2 litre ay çiçek yağı fonunda büyük indirim aldı. 2 litre ay çiçek yağı fiyatı 60 TL oldu. Tarım kredi piyasası 5 litrelik teneke ay çiçek yağını sadece 140 TL’ye satan tarım kredi marketleri, pet şişelerde bulunan 5 litrelik ay çiçek yağını 143.90 TL fiyatla raflara koydu. Bu ürünleri başka bir pazardan almak isterseniz iki katı fiyat ödersiniz.

Tarım Kredi market vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. Bim, Şok, A101 gibi pazarlardan daha ucuza ürün satmak için açılan tarım kredisi piyasaları şu anda tüketicilere piyasanın en düşük fiyatlarını sunuyor. Diğer büyük pazarlar BİMA101 ve ŞOK'ta 170 ile 190 TL arasında değişen 5 litre ay çiçek yağı fiyatları Tarım Kredi marketlerde 119 TL'den sunuluyor. Haberi duyan herkes Tarım Kredi marketlere akın etti ve ay çiçek yağı için kuyruğa girdi.