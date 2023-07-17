Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmalarını destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Temmuz ayı için yayımlanan güncel indirimli ürünler listesi, 16-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ve birçok temel ihtiyaç ürününde büyük indirimler sunulacaktır.

Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler arasında et, süt, tuvalet kağıdı, yoğurt ve yağ gibi temel ihtiyaç maddeleri yer almaktadır. Aileler, bu indirimlerden faydalanarak günlük ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılayabileceklerdir. Bu da aile bütçelerine katkı sağlayacak ve tasarruf etmelerine yardımcı olacaktır.

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16-31 Temmuz indirimli ürünler listesi:

Nar ekşisi: 44.90 TL

Nar suyu: 37.90 TL

Süt: 15.25 TL

Tutku: 14.90 TL

Gazoz: 19.90 TL

Pirinç: 30.90 TL

Soda: 15.90 TL

8 KG Bingo Toz matik: 165.90 TL

Solo 32'li Tuvalet Kağıdı: 119.90 TL

Duru Şampuan: 29.90 TL

Baby Turco Bebek Bezi: 179.90 TL

TK kangal sucuk 180 Gram: 45.75 TL

Bakpi piliç KG fiyatı: 50.90 TL

Ayçiçek Yağ 1 LT: 36.90 TL

Asnaturalay Yumurta 30'lu: 95.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşlara ekonomik alışveriş imkanı sunan güvenilir bir alışveriş noktasıdır. Temmuz ayı indirimleriyle birlikte aileler, kaliteli ve temel ihtiyaç ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin edebileceklerdir. Bu fırsatlardan yararlanarak bütçenizi rahatlatabilir ve alışverişinizi ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.