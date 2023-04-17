Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Yeni İndirimleri Duyurdu! Herşey Ucuza Verilecek! Bayrama Kadar

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan Bayramı öncesinde tüketicilere büyük bir indirim kampanyası sunuyor. Temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlerle birlikte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bayram indirimi listesinde, ayçiçek yağı, toz şeker, koli yumurta, tuvalet kağıdı ve daha birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu kampanyada, indirimli ürünlerin stoğu kısa sürede tükeniyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu yoğun ilgi nedeniyle, tüketicilere daha fazla ürün sunabilmek için stoklarını yeniliyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli fiyat listesi açıklandı. Bu listede yer alan ürünler arasında Türk kahvesi, çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum, çifte kavrulmuş fındıklı lokum, Ultra yoğun formülü ile Elit Ultra çamaşır suyu, Tarım Kredi ilk hasat siyah çay, Familia Tuvalet kağıdı, Elit limon kolonyası, Eti hediyelik çikolata ve Parex Trend bulaşık süngeri gibi ürünler yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bayram indirimi listesinde, ayçiçek yağı, toz şeker ve koli yumurta gibi ürünler de yer alıyor. Tüketiciler, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden 5 litrelik ayçiçek yağı için 135 TL, 5 kilogram toz şeker için 99 TL ve 30'lu koli yumurta için ise 65 TL gibi uygun fiyatlara ürünlerini temin edebiliyorlar.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı ürünleriyle hizmet veriyor. Tüketiciler, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bayram indiriminden faydalanarak, bütçelerini koruyabilir ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilirler.