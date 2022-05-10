Tarihin En Büyük Zammı Geliyor! Maaşlara Yüzde 70 Zam… Memurun gözü kulalığı maaşlara gelecek olan zam haberinde. Artık herkes 3600 göstergeyi bekliyor. Yapılan son toplantıda yeni tarih belli oldu. Bu tarih itibari ile memurlar için yeni bir dönem başlayacak. Son yılların en yüksek oranlı zam oranının belirleneceği yetkili ağızlarda dolaşıyor. İşte yeni güncellenecek gösterge ve zamlar ile ilgili ayrıntılar…

Her geçen gün memur maaşları ile ilgili yeni düzenlemeler haberlerde yer alıyor. Son düzenleme için toplantı tarihi belli oldu. Toplantıda konuşulanlar hakkında bazı fikirler mevcut. Hazırlanacak olan tasarıya göre memur vatandaşlara yüzde 70 oranında zam yapılması söz konusu. Bu zamlardan faydalanacak olan kesim, avukat, öğretmen, polis ve sağlık çalışanları olacak. Kararın uygulamaya girebilmesi için kabinen toplanması gerekiyor. Yapılacak toplantı sonrası gerekli açıklamaların yapılmasa vatandaş tarafından bekleniyor.

Memur Maaşlarına Yeni Zam Mı Gündemde?

Memurları ilgilendiren kararın yakın bir zamanda alınması bekleniyor. Konu hakkında görüşlerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, görüşmelerin devam ettiği, en yakın zamanda vatandaşlara büyük oranlı bir zam müjdesi vereceklerini belirtti. Memurlar arasında mevcut olan dengesizliklerin giderilerek adetsizliği ortandan kaldıracaklarını sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra gelen haberler arasında 3600 ek göstergede yeni düzenlemelerinde olduğu ifadelerin belirtti.

Alınması düşünülen yen kararlar yönetici ve idarecilerin ek göstergelerinde olum etki yaparak, memurlar arasında farklı zam oranlarının uygulanması yöntemi kullanılacak. Bu sayede lisans mezunu kişilerin hak ettikleri maaş almaları sağlanacak. Yapılacak olan düzenlemeler ile son on yılın en yüksek oranlı zam uygulaması olacağı söylentiler arasında bulunuyor.

Zam İçin Tarih Ne Zaman?

Gündemde yerini koruyan zam oranları halkı heyecanlandırdı. Yüzde 70 orandaki zammın ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. Kararın meclis oylamasından geçmesi konusunda vatandaşların tereddütleri mevcut. Şayet karar onaylanırsa memur maaşlarına, aynı zamanda tazminat oranlarında da artışlar söz konusu olacak. Böylelikle 30 ve daha uzun süre hizmet veren vatandaşların tazminatlarında yüzde 85 lik orandan yüzde 145 lik orana yükselmesi an meselesi. Bu konu hakkında verilecek müjde ile birçok emekli vatandaş ekonomik yönden rahat edecek. Artık toplantıdan çıkacak sonuçlar bekleniyor.