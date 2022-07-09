Tanzanya'da Karate Dersleri Albinizmli İnsanlara Güç Katıyor

Artık savaşmayı öğrendiği için Hassan Farahani artık bunu yapması gerektiğini düşünmüyor.

“İnsanlar sokakta şaka yaptığında veya beni taciz ettiğinde, şimdi gidiyorum. Dövüş sanatlarına güveniyorum - gücüm burada," diyor göğsünü işaret ederek.

29 yaşındaki Farahani, ülkelerinin en büyük şehri olan Darüsselam'da karate öğrenen albinizmli bir grup Tanzanyalının bir parçası. Grup, akşamları bir Hint restoranının üstündeki küçük bir dojoda, floresan ışıkların parıltısı altında köpük paspaslar arasında dolaşarak, tekmeler, yumruklar ve atışlar yaparak antrenman yapmak için buluşuyor.

Amaçları sadece kendini savunmayı öğrenmek değil, aynı zamanda bir gün karate eğitmenleri olmak, gelecek nesil Tanzanyalılara karate, disiplin ve özgüven hakkında albinizm öğretmektir.

Dövüş sanatları eğitimi başlamadan önce, Farahani her zaman aynı zihinsel veya fiziksel güce sahip değildi. Okulda, diğer çocuklar tarafından alay edildi ve taciz edildi, bu, ülkedeki birçok albinizmli insan için ortak bir deneyimdi. Okul masraflarını karşılayamadığı için 7. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı, ancak hayal kırıklığı devam etti.

Tanzanya'da, ülkedeki yaklaşık 1.400 kişiden 1'inde albinizm varken, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20.000'de 1 oranında albinizm var. Bu durumda, açık tenleri ile günlük ayrımcılığa maruz kalan insanlar, onları anında hedef olarak ayırıyor.

Tanzanyalıları albinizmle kuşatan mitler ve batıl inançlar: ölümsüz oldukları, insan değil, hayalet oldukları veya bir tanrı tarafından lanetlendikleri. Birçoğu, büyülü güçlere sahip olduğuna inanılan vücut parçaları için saldırıya uğradı, sakatlandı ve hatta öldürüldü. Cadı doktorlar bu vücut parçalarını hastalıkları iyileştirmek, siyasi güç vermek veya zenginlik ve başarı bahşetmek için kullanılan iksirler ve büyüler için kullanırlar.

Okuldan ayrıldıktan sonra, Farahani müzik çalmak için pratik yapmaya başladı ve sonunda kültürel bir dans topluluğu olan Albino Revolution'a katıldı ve burada albinizmli Tanzanyalılarla davul çalıp dans etti. Şarkıları, günlük yaşamdaki mücadelelerinin hikayesini anlatıyor, eşitlik ve kabul çağrısı yapıyor.

Çok geçmeden, serbest dövüş sanatları eğitimi onun odak noktası haline geldi.

'Yeni bir gülümsemeye sahip yeni bir insan gibi'

Eğitim programı, 20 yılı aşkın bir süredir karate eğitmeni ve Tanzanya'nın ekonomik başkenti Dar es Salaam'daki Japon Karate Derneği kulübünün kurucusu Jerome Mgahama tarafından kuruldu. Tanzanya'daki STK'lar ve dini gruplar tarafından düzenlenen yaz kamplarında albinizmli çocuklar için dövüş sanatları sergiledikten sonra başlamak için ilham aldı.

Kar amacı gütmeyen Umut Köyü için çalışan Grace Wabanhu, Tanzanya'da albinizmli küçük çocukların yatılı okullarda veya hem eğitimlerini hem de güvenliklerini sağlayan kar amacı gütmeyen merkezlerde kalmak için genellikle kırsal evlerini terk ettiğini söyledi.

Mgahama'nın yaz kampı karate seanslarından birine katıldı ve yaz boyunca birkaç günlüğüne bile olsa dövüş sanatları uygulayan öğrencilerin coşkulu sevinçlerini hatırladı. Al Jazeera'ya verdiği demeçte, fiziksel egzersiz ve yeni beceriler öğrencilere güç veriyordu.