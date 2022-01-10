Taner Ölmez'den Yeni Proje Müjdesi

Bir Güney Kore dizisi uyarlaması olan ve MF Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yüksek izlenme oranları elde ediyordu. Yayınlandığı dönemde büyük olay olan Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesi yetenekli isim Taner Ölmez'in oyunculuk performansı ile de magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Ünlü oyuncu Taner Ölmez dizisinin baş karakteri olan otizmli Doktor Ali Vefa’ya hayat veriyordu. Bu dizi ile ünlü oyuncu Ölmez, kariyerinde parlama noktasını yaşamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

2021 senesinin Mayıs ayında final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda eden Mucize Doktor isimli sevilen dizi hayranlarını final yapması sebebiyle üzüntüye boğmuştu. O günden beri başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayranları yetenekli oyuncunun bir sonraki projesini dört gözle bekliyordu. Genç isim ise kısa bir süre boyunca dinlenmeyi tercih etmiş ve ekranlardan uzak kalmıştı.

Bir süre önce edinilen bilgilere göre ise Taner Ölmez Blutv için çekilen Alef isimli projenin ikinci sezonu için anlaşma yapmıştı. Ünlü oyuncunun bu dizinin çekimlerine hala devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve yeni bir proje haberi de öğrenildi. Yetenekli oyuncudan bomba gibi bir yeni proje haberi geldiği şeklinde yorumlar da gerçekleşti.

Konu hakkında detayları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı ve ünlü oyuncu Taner Ölmez'in “Yaratılan” isimli dizide rol alacağı bilgisi aktarıldı. Yaratılan dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Dizinin netflix'te yayınlanacağı bilgisine ulaşılırken projenin 03 Medya imzalı olacağı da öğrenildi. Bunun yanı sıra Erkan Kolçak Köstendil isimli başarılı oyuncunun da dizide boy göstereceği haberi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Projenin oyuncu kadrosu için görüşme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi ve dizinin 1. sezonunun toplamda 8 bölümden oluşacağı öğrenildi. Dizinin 25 Ocak tarihinde sete çıkacağı ifade edilirken çekimlerin ise Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirileceği aktarıldı.