Tam tamına 140.000 TL net elinize geçecek kredi başladı! Tek bankadan ödenecek tutar, diğer bankaları kıskandırdı. Bankalar üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için Garanti Bankası, yeni bir kredi paketi hazırladı. Garanti Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 140000 tl 12 ay vadeli yeni bir kredi paketi duyurdu. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için bankaya gitmeden işlemlerini artık gerçekleştirebiliyor.

140000 TL kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ve sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda kredi puanı 1100 ve üzerinde olması halinde bireysel kredi kullanabilecekler ve bu bankalardan, diledikleri zaman ödeme alabileceklerdir. 140000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz, işlemlerimizi bu banka üzerinden hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 90 gündür sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenilmektedir.

Garanti BBVA 140.000 TL Kredi Başvurusu

Uygun faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız da Garanti BBVA üzerinden işlem yapabilirsiniz. Banka şubelerine sadece kimlikle giderek 12 ay vadeli 40.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu krediyi kullanmak için en az 3 aylık sigortanızın olması gerekiyor. 3 aylık sigortası olan kişiler Garanti BBVA üzerinden kredi kullanabilirler. Asgari ücretli olan kişiler 140.000 TL kredi için başvuru yapabilmektedirler. Banka şubesinden veya internet sitesinden başvurunuzu yapabilir ve hemen sonucu öğrenebilirsiniz.