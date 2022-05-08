Tam 206 TL indirim! E-Devlet'ten Başvuru Yapmanız Yeterli, Daha Az Ödeme Yapacaksınız. E-devlet uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar açısından elektrik tüketim desteği adı altında 206 TL'ye kadar elektrik faturalarında indirim yapılıyor.

Bu durumdan en çok etkilenenler ise genel itibarıyla muhtaç durumda olan vatandaşlardır. Bu açıdan bakıldığında elektrik tüketim desteği adı altında sunulmakta olan bu yardımlar ile ihtiyaç sahipleri vatandaşların elektrik faturalarını bir nebze olsun hafifletmek hedefleniyor. Elektrik tüketim desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimlikleri ile beraber elektrik faturalarını da aldıktan sonra PTT şubelerine yerine getirmeleri gerekir.

Elektrik tüketim desteğinden kimler yararlanabilir!?

Elektrik tüketim desteği, genel itibari ile yaşlılık aylığını alan vatandaşlar başta olmak üzere eşi hayatını kaybetmiş kadınlara ilişkin düzenli nakit desteği ödemesi alanlar, muhtaç asker ailelerine ilişkin düzenli nakit desteği yardımı alanlar, yetim ile asker çocuğu yardım programından faydalananlar, şartlı eğitim ile şartlı sağlık programı kapsamında ele alınan vatandaşlar ile 65 yaş üstü muhtaç aileler ya da kişiler yararlanıyor.

Elektrik tüketim desteğinden faydalanmak için ne yapılmalı?

Sosyal yardım almakta olan ihtiyaç sahibi kimlikleri ile beraber PTT şubelerine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Elektrik tüketim desteği almak açısından işlem başlatılıyor. Evde bakım aylığı alınmıyor ise kronik hastalıkları sebebiyle cihaza bağlı bir şekilde yaşayan vatandaşlar da aynı şekilde elektrik tüketim desteğinden 206 TL'ye kadar yararlanabiliyor. Kronik hastalığı bulunan ve cihaza bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalan vatandaşlar, internet uygulamaları üzerinde de müracaat işlemlerini gerçekleştirebilir.