Taliban'dan Bir Yasak Daha! Kadınların Bunu Yapması da Engellendi

Bir süre önce Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, kadınlar hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile sıklıkla gündemde yer alıyor. Geçici kabine hakkında açıklamalar gerçekleşmiş ve ülkenin geleceğine dair de ipuçları öğrenilmişti. Açıklanan bilgiler sonrasında ülkenin kadın kriket takımı da dahil olmak üzere yeni Taliban hükümeti altında Afgan kadınlarının spor yapmalarının yasaklanacağı bilgisine ulaşıldı.

“Vücutları Görünebilir, Bu Yüzden Oynayabileceklerini Düşünmüyorum”

Taliban'ın Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı korkunç karar hakkında önemli açıklamalarda bulunurken kriket ve diğer sporlar da kadınların vücutlarının görülebileceğini ve bu sebeple oynayabileceklerini düşünmediklerini belirtti.

Müzik Yasaklanmıştı!

Geçtiğimiz günlerde Taliban Sözcüsü, ülkede müziğin yasaklandığını ve kadınların iş hayatına geri dönebileceklerini açıklamıştı. Fakat kadınların başlarının örtmelerinin şart olacağı konusunda vurguda bulunan Taliban, açıklamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Seyahat hakkında da konuşmalar gerçekleşmiş ve kadınların 3 gün boyunca yalnız seyahat etmeleri durumunda yanlarında bir erkek refakatçiye ihtiyaç duyacakları söylenilmişti. Afganistan'da yeni dönemde ülkede kadının yer aldığı konum hakkında bilgiler paylaşılırken Taliban aldıkları karar ile tepki toplamaya devam ediyor.

Taliban, Kadınlara Spor Yapmayı Yasakladı!

Taliban geçici hükümeti kurması ardından bu kez de kadınların spor yapmasını yasakladı ve vücutlarının görüleceğini belirtti. Afgan kadınlarının kriket diğer sporlar ile ilgilenirken vücutlarının görülebileceği sebebiyle yasak koyduklarını dile getirdi.

İzin Verilmiyor Çünkü Kadınların Kriket Oynamasına Gerek Yok!

Bunun yanı sıra, yapılan bir diğer açıklamada kadınların kriket oynamasına gerek olmaması sebebiyle buna izin verileceğini düşünmedikleri yönünde oldu. Afganistan'da bulunan Ulusal Kadın Kriket Takımı, Taliban hükümetinin kontrolü ele geçirmesi ardından zorluklarla mücadele ediyor. Eski zamanlarda uluslararası düzeyde yarışan kadın sporcular, şimdi ise ülkeden kaçmaya ve saklanmaya çalışmakta.

Kadınlar takımında bulunan bir oyuncu, geçtiğimiz günlerde kriket ya da diğer sporları oynayan herkesin güvende olmadığını açıklamış ve Kabil’de durumun çok kötü olduğunu belirtmişti.