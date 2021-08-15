Taliban Resmi Olarak Kabil’e Girdi

Bir yetkili AP haber ajansına verdiği demeçte, Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin Taliban liderliğindeki geçici bir hükümet kurulmadan önce iktidardan vazgeçme sürecinde olduğu bildiriliyor.

Taliban militanlarının Pazar günü Afgan başkentini zorla almak gibi bir planları olmadığını söyleyen bir açıklama yayınladıkları sırada geldi. Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, "Kimsenin canı, malı ve haysiyeti zarar görmeyecek ve Kabil vatandaşlarının hayatları riske atılmayacaktır" dedi.

Bu arada, İngiltere'nin Afganistan büyükelçisi Sir Laurie Bristow'un Pazartesi akşamına kadar hava yoluyla ülke dışına çıkarılması için düzenlemelerin yapıldığı söyleniyor. Diplomatın Kabil Uluslararası Havalimanı'nda kalacağı söylendi, ancak Sunday Telegraph'taki bir rapora göre yetkililer, Sir Laurie'nin İngiltere'ye dönmesi gerektiğine karar verdi.

Bir Afgan yetkilisi AP haber ajansına verdiği demeçte, 5.000 mahkumu barındıran bir hapishaneye ev sahipliği yapan Bagram hava üssündeki güçlerin Taliban'a teslim olduğunu söyledi.

Bagram bölge şefi Darwaish Raufi Pazar günü yaptığı açıklamada, teslimiyetin bir zamanlar Amerikan üssünü isyancılara teslim ettiğini söyledi.

Hapishane hem Taliban hem de İslam Devleti grubu savaşçılarını barındırıyordu ve militanlar için kaçınılmaz bir hedef olarak görülüyordu.

İşçi Partisi lideri, milletvekillerinin Afganistan'daki kötüleşen krizi tartışabilmeleri için parlamentonun geri çağrılmasını talep eden milletvekilleri arasına katıldı.

Sir Keir Starmer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Afganistan'daki durum derinden sarsıcı ve her geçen saat daha da kötüleşiyor gibi görünüyor. Şimdi acil öncelik, tüm İngiliz personelini ve destek personelini Kabil'den güvenli bir şekilde çıkarmak olmalı.

Afganistan çökerken Hükümet sessiz kaldı, bunun Birleşik Krallık'ta bizim için sonuçları olacağını açıklığa kavuşturalım.

Hükümetin, bir insani krizden ve Afganistan'ın çıkarlarımızı, değerlerimizi ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmek olan aşırılık yanlılarına üs olduğu günlere geri dönmek için müttefiklerle nasıl çalışmayı planladığı konusunda milletvekillerini güncelleyebilmesi için Parlamentonun geri çağrılmasına ihtiyacımız var. ”

Bir Afgan yetkili Associated Press'e verdiği demeçte, Taliban müzakerecilerinin iktidarın "devirine" hazırlanmak için cumhurbaşkanlığı sarayına gittikleri bildiriliyor.

Misilleme korkusu nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, amacın hükümetin Taliban'a barışçıl bir şekilde teslim edilmesi olduğunu söyledi.

Taliban'ın Afgan sakinlerine başkenti zorla almayı planlamadıklarına dair güvence vermesinin ardından geldi.