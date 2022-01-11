Taliban, Önde Gelen Afgan Profesörü Gözaltından Serbest Bıraktı

Bir aile üyesi, Taliban'ın önde gelen bir üniversite profesörü ve hafta sonu tutuklanan ardışık Afgan hükümetlerini açık sözlü eleştirmeni serbest bıraktığını söyledi.

Faizullah Celal'in kızı Hasina Celal, Salı günü babasının Taliban'ın gözetiminden serbest bırakıldığını söyledi. Grup, onu hükümete karşı kışkırtıcı açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

Celal, Pazar günü Taliban'ın istihbarat teşkilatı tarafından gözaltına alınmıştı.

Hasina, Twitter'da, derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunan bir sosyal medya kampanyası başlattıktan sonra, "Temelsiz suçlamalarla dört günden fazla tutuklu kaldıktan sonra, Profesör Celal'in nihayet serbest bırakıldığını onaylıyorum" dedi.

Kabil Üniversitesi'nde uzun süredir hukuk ve siyaset bilimi profesörü olan Celal, geçtiğimiz on yıllarda Afganistan liderlerini eleştiren biri olarak ün kazandı.

Celal, ABD destekli hükümetin Ağustos ayında görevden alınmasından bu yana televizyon talk şovlarında birkaç kez yer aldı ve kötüleşen bir mali kriz için Taliban'ı suçladı ve onları zorla yönettikleri için eleştirdi.

Bir televizyon programında Taliban sözcüsü Mohammad Naeem'i "buzağı" olarak nitelendirdi, Afganistan'da ciddi bir hakaret. Eleştirilerinin klipleri internette viral oldu. Hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid daha önce Twitter'da Celal'in sosyal medyada “insanları sisteme karşı kışkırtmaya çalıştığı” yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

"Başkaları, başkalarının onuruna zarar veren benzer anlamsız yorumlar yapmasın diye tutuklandı" diye ekledi. Celal'in ailesi, Mücahid'in paylaştığı tweetlerin, kapatmaya çalıştıkları sahte bir Twitter hesabına ait olduğunu söyledi.

Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi'nden Hasina, tutuklamanın ardından AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Taliban bu gönderileri ülke içindeki güçlü sesi susturmak için bir bahane olarak kullanıyor" dedi.

Gözaltına alındıktan sonra, birçok kullanıcının Celal'in fotoğraflarını yayınlamasıyla sosyal medyada büyük bir destek aldı. Kabil'de küçük bir grup kadın, serbest bırakılmasını talep ederek protesto etti.

AFP'ye göre Hasina, 50'li yaşlarının sonlarında, Afgan profesörün Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkeyi terk etme tekliflerini reddettiğini ve ailesinin Avrupa'ya kaçarken çoğunlukla Kabil'de saklanarak yaşadığını söyledi.

Taliban, yaklaşık 20 yıllık savaşın ardından ABD'nin 31 Ağustos'taki kaotik çıkışından önce geçen Ağustos ayında Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Grup daha önce 1996-2001 yılları arasında iktidardaydı.

Afganistan, büyük bir insani krizle karşı karşıya ve Birleşmiş Milletler, ülkenin 38 milyonluk nüfusunun yüzde 90'ının acilen muhtaç durumda olduğu uyarısında bulunuyor. Tanınmış bir siyasi eylemcinin tutuklanması, insani yardım çabalarını karmaşık hale getirmekle tehdit etti.