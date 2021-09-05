Taliban, Keşmir Müslümanları İçin Seslerinin Yükseleceğini Söyledi

Suhail Shaheen BBC'nin Hintçe servisine şunları söyledi: "Müslümanlar olarak Keşmir, Hindistan veya başka herhangi bir ülkedeki Müslümanlar için sesimizi yükseltmeye hakkımız var." Hindistan ve Pakistan, Müslüman çoğunluklu toprakların farklı kısımlarını kontrol ediyor, ancak ikisi de tamamen kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Ayrılıkçı bir isyan nedeniyle Hindistan tarafından yönetilen tarafta 30 yıldır şiddet var.

Taliban, Ağustos ayında ABD birliklerinin geri çekilmesinin ardından Afganistan'da zafer ilan etti. İslamcılar şimdi kontrolü elinde tutuyor ve yeni bir hükümet ilan etmesi bekleniyor. Grup, Hindistan yönetimindeki Keşmir hakkında ilk kez yorum yaptı. CNN-News18 ile yakın tarihli bir röportajda Taliban lideri Anas Haqqani şunları söyledi: "Keşmir bizim yetki alanımızın bir parçası değil ve müdahale politikamıza aykırı." Pakistan merkezli bir kanala verdiği bir başka röportajda, Taliban sözcüsü Zabiullah Mujahid Pakistan ve Hindistan'ı tüm sorunları çözmek için birlikte oturmaya çağırdı.

Shaheen BBC'ye, Taliban'ın herhangi bir ülkeye karşı silahlı operasyonlar başlatma "politikası olmadığını" söyledi. Sözleri, Hindistan'ın Afganistan'daki Taliban yönetimindeki Hindu ve Sih azınlıklar hakkında endişelerini dile getirdiği bir zamanda geldi ve eleştirmenlerin, Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti döneminde 2014'ten bu yana Müslümanlara yönelik nefret suçlarında artış olduğunu söylediklerine dair artan endişeler var.

Hindistan'ın anayasanın 370. maddesinin neredeyse tamamını iptal etmesinden iki yıl sonra, Jammu ve Keşmir'i garanti altına aldığı özerklikten yoksun bırakıyor, vadi gergin kalmaya devam ediyor.Afganistan'ın kontrolünün Taliban'da olmasıyla birlikte, Hindistan'daki pek çok kişi, grup içindeki bölümlerin artık gözlerini Pakistan'daki Hindistan karşıtı unsurlar tarafından kışkırtılan Hindistan tarafından yönetilen Jammu ve Keşmir'e çevirebileceğinden korkuyor.

Pakistan'ın iktidardaki PTI lideri Neelam Irshad Sheikh, geniş çapta dolaşan bir TV tartışma klibinde şunları söyledi: "Taliban bizimle olduklarını ve Keşmir'i [özgürleştirmede] bize yardım edeceklerini söyledi." ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler açıkça Taliban'la görüşürken, Hindistan temkinli adımlar atıyor.

Carnegie India'nın ABD'nin çekilmesinin ardından Hindistan'ın Afganistan stratejisine ilişkin raporuna göre, Haqqani grubu geçmişte Kabil'deki Hindistan büyükelçiliği de dahil olmak üzere Hint varlıklarına yönelik saldırılar tasarladı ve gerçekleştirdi. Shaheen, Hakkanilere yönelik iddiaların sadece iddialar olduğunu iddia etti. "Hakkaniler bir grup değil. Onlar Afganistan İslam Emirliği'nin bir parçası. Onlar Afganistan İslam Emirliği" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü geçtiğimiz günlerde "Taliban ve Hakkani ağının ayrı varlıklar olduğunu" iddia etmişti.