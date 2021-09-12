Taliban, Hiçbir Kadının Afganistan Bakanı Yapılmayacağını Doğruladı

Bir Taliban sözcüsü, kadınların doğum ve çocuk yetiştirmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyerek Afganistan'ın yeni hükümetinde görev yapma fikrini reddetti.

Sayed Zekrullah Haşimi, Afgan televizyon kanalı TOLOnews'e verdiği demeçte, kadınların yeni hükümette görev almayacaklarını söyledi ve bu fikri "fuhuşa" benzetti.

Ayrıca bir kadının devlet bakanı olmasına izin vermenin “boynuna taşıyamayacağı bir şey koymak” olacağını söyledi.

İngilizce altyazılı video, İngilizce konuşan Afgan gazeteciler tarafından Twitter'da yayınlandı. Haşimi şöyle diyor: “Bir kadının kabinede bulunmasına gerek yok. Kabinede bir kadın bulundurmamız gerekli mi?”

Haber sunucusuyla devam eden alışverişinde şöyle diyor: “Son 20 yılda bu medya, ABD ve Afganistan'daki kukla hükümeti tarafından söylenenler, ofislerdeki fuhuştan başka bir şey miydi?”

Ev sahibi şöyle diyor: “Bütün kadınları fuhuş yapmakla suçlayamazsınız.”

Haşimi şöyle diyor: “Bütün Afgan kadınlarını kastetmiyorum – sokaklarda protesto eden dört kadın Afganistanlı kadınları temsil etmiyor.

“Afgan kadınları, Afganistan halkını doğuran, onları İslam ahlakı konusunda eğiten... Kadın ne yaparsa, bakanlık yapamaz. Boynuna taşıyamayacağı bir şey takıyorsun.”

Kadınlar, bu hafta Taliban'ın, kadınları veya azınlık gruplarını temsil etmeyen, tamamı erkeklerden oluşan bir geçici hükümet kurmasını protesto ediyor. Geçen ay iktidara döndükten sonra, Taliban ayrıca erkek ve kızların ve kadınların ve erkeklerin artık okullarda ve üniversitelerde aynı sınıflarda olamayacaklarını söyledi.

Bu, grubun, 1996'dan 2001'e kadar iktidardayken eski Taliban rejiminin sahip olduğu katı duruşundan uzaklaşmakta ısrar etmesine rağmen. Ancak protestocuların ve gazetecilerin Taliban militanları tarafından dövüldüğüne, sokaklarda fiziksel cezaların infaz edildiğine ve kadınların ve kızların spor yapmasının yasaklandığına dair yaygın haberler var.

The Independent'ın haberine göre, Taliban'ın kısa süre önce aralarında teröristler ve üst düzey El Kaide görevlilerinin de bulunduğu binlerce mahkumu serbest bırakmasının ardından kampanyacılar, 200'den fazla kadın yargıcın saklandığı ve öldürülme riski altında olduğu konusunda uyardı.

Bu arada Rus devlet medyası RIA Novosti, ismi açıklanmayan bir Taliban kaynağına atıfta bulunarak, grubun yeni hükümetinin resmi açılışını ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül Cumartesi günü düzenlemeyi düşündüğünü bildirdi.