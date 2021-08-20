Taliban, Hazara Azınlığından Erkeklere 'İşkence Yaptı ve Katletti'

Tanıklar, Temmuz ayı başlarında Gazne ilinde meydana gelen cinayetlerle ilgili üzücü açıklamalarda bulundular.

Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden bu yana, Taliban daha ölçülü bir imaj sergilemeye çalıştı.

Ancak Af Örgütü, olayın Taliban yönetiminin "korkunç bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Hazara topluluğu, Afganistan'ın üçüncü büyük etnik grubudur.

Esas olarak Şii İslam'ı uyguluyorlar ve ağırlıklı olarak Sünni Afganistan ve Pakistan'da uzun vadeli ayrımcılık ve zulümle karşı karşıya kaldılar.

Af Örgütü Perşembe günü yayınlanan raporda, doğudaki Gazne ilinin Malistan ilçesinde 4-6 Temmuz tarihleri ​​arasında dokuz Hazara erkeğinin öldürüldüğünü söyledi.

İnsan hakları grubu, cinayetlerin ardından görgü tanıklarıyla görüştü ve fotoğraflı kanıtları inceledi.

Köylüler, hükümet güçleri ile Taliban savaşçıları arasında yoğunlaşan çatışmalar sırasında dağlara kaçtıklarını söyledi.

Bazıları yiyecek toplamak için Mundarakht köyüne döndüklerinde, Taliban'ın evlerini yağmaladığını ve onları beklediklerini söylediler. Ayrı olarak, köylerine dönerken Mundarakht'tan geçen bazı adamlar da pusuya düşürüldü.

İddiaya göre toplam altı kişi vuruldu, bazıları kafalarından vuruldu ve üçü işkence edilerek öldürüldü.

Tanık ifadelerine göre, bir adam kendi eşarbıyla boğulmuş ve kol kasları kesilmişti. Bir başkasının cesedi parçalara ayrıldı.

Bir görgü tanığı, savaşçılara halklarına neden bu kadar vahşet uyguladıklarını sorduklarını söyledi.

Bir savaşçı, "Çatışma zamanı geldiğinde herkes ölür, silahınız olup olmaması önemli değil. Savaş zamanıdır" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, "Bu cinayetlerin soğukkanlı vahşeti, Taliban'ın geçmiş sicilini hatırlatıyor ve Taliban yönetiminin neler getirebileceğinin korkunç bir göstergesi" dedi.

"Bu hedefli cinayetler, etnik ve dini azınlıkların Afganistan'daki Taliban yönetimi altında özellikle risk altında olduğunun kanıtıdır."

Taliban tarafından ele geçirilen birçok bölgede cep telefonu hizmetlerinin kesildiğini ve bu nedenle cinayetle ilgili bilgilerin şimdiye kadar sızdırılmadığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Af Örgütü, BM'yi risk altındakileri soruşturmaya ve korumaya çağırdı.

Taliban, 2001'de ABD liderliğindeki bir koalisyon tarafından devrilmeden önce kadınları ve etnik azınlıkları haklarından mahrum bırakan acımasız Afganistan yönetimiyle biliniyordu.

Kabil'i ele geçirmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında militan grup, ABD güçleriyle çalışan hiç kimseye intikam saldırıları başlatmayacağına ve İslami şeriat hukuku uyarınca kadınlara haklar tanıyacağına söz verdi.

Ancak BM için hazırlanan bir tehdit değerlendirmesi, Taliban savaşçılarının kapı kapı dolaşıp NATO güçleri veya önceki Afgan hükümeti için çalışan kişileri aramakta olduğu konusunda uyardı.