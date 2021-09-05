Taliban Hamile Polis Memurunu Öldürmekle Suçlandı

Yerel basında adı Banu Negar olarak geçen kadın, orta Ghor eyaletinin başkenti Firozkoh'ta aile evinde akrabalarının gözü önünde öldürüldü. Cinayet, Afganistan'da kadınlara yönelik baskının arttığına dair artan raporların ortasında gerçekleşti. Taliban, BBC'ye Negar'ın ölümüyle hiçbir ilgilerinin olmadığını ve olayı araştırdıklarını söyledi. Sözcü Zabiullah Mücahit, "Olaydan haberdarız ve onu Taliban'ın öldürmediğini teyit ediyorum, soruşturmamız devam ediyor" dedi. Taliban'ın önceki yönetim için çalışan insanlar için zaten bir af ilan ettiğini ve Negar'ın cinayetini "kişisel düşmanlık ya da başka bir şeye" indirdiğini de sözlerine ekledi.

Firozkoh'daki birçok kişi, konuşurlarsa intikam almaktan korktukları için olayın ayrıntıları hala kabataslak. Ancak üç kaynak BBC'ye, Cumartesi günü Taliban'ın Negar'ı kocasının ve çocuklarının önünde dövüp vurarak öldürdüğünü söyledi.

Akrabalar, bir odanın köşesindeki bir duvara sıçramış kanı gösteren grafik görüntüler ve bir vücudun ve yüzün ciddi şekilde şekil değiştirdiğini gösterdi. Aile, yerel hapishanede çalışan Negar'ın sekiz aylık hamile olduğunu söylüyor. Akrabalar, Cumartesi günü eve üç silahlı kişinin geldiğini ve aile üyelerini bağlamadan önce arama yaptığını söyledi. Bir görgü tanığı, davetsiz misafirlerin Arapça konuştuğunu duyduğunu söyledi.

15 Ağustos'ta iktidara geldiğinden beri, Taliban kendilerini küresel itibarlarının gösterdiğinden daha hoşgörülü göstermeye çalıştı, ancak Afganistan'ın bazı bölgelerinde hala vahşet ve baskı olayları bildiriliyor. İnsan hakları grupları intikam cinayetlerini, gözaltıları ve dini azınlıklara yönelik zulmü belgeliyor. Taliban, resmi olarak, eski hükümet için çalışanlara karşı intikam istemeyeceklerini söyledi.

Pazar günü Taliban, üniversitelerde cinsiyet ayrımının nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla ayrıntı verdi. Kapsamlı bir belgede, yeni yetkililer, gerekirse bir perde ile erkek ve kadınların ayrılması gerektiğini söyledi. İdeal olarak, kadınlara kadınlar tarafından öğretilecek, ancak hiçbiri mevcut değilse, o zaman iyi karakterli "yaşlı erkekler" devreye girebilir, AFP raporları.

Kız öğrenciler abaya veya cübbe ve peçe veya peçe takmak zorundadır. Cumartesi günü, Taliban yetkilileri, Kabil'de düzinelerce kadının, Taliban'ın önceki iktidar büyüsünün sona ermesinden bu yana inşa edilen hakların devam etmesini talep ettiği bir gösteriyi böldü. Grup, bir köprüden cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalışırken Taliban'ın onları göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla hedef aldığını söyledi.

Bu arada, Kabil'in kuzeyindeki Panjshir Vadisi'nde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Eyalet, Afganistan'ın Taliban yönetimine aktif olarak direnen tek parçası. Taliban, güçlerinin şu anda eyalet başkenti Bazarak'ta olduğunu ve burada "çok sayıda zayiata" yol açtığını söylüyor. Ancak muhalefetteki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi daha önce Taliban'ı sahte propaganda yapmakla suçlamıştı.