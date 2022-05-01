Taliban Dini Lideri, Ramazan Bayramı'nı Kutlamak İçin Nadir Görülen Bir Görünüm Sergiliyor

Afganistan'ın dini lideri Haybatullah Ahunzade, 2016'da Taliban'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana sadece ikinci kez, Bayram ayinini kutlayan ibadet edenlere, Taliban'ın geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana özgürlük ve güvenliğe kavuştuğunu söylemek için ortaya çıktı.

Güvenlik tarafından kuşatılan Ahunzada, Kabil'deki bir caminin içinden geçen ve Cuma namazından sonra 50'den fazla ibadet edeni öldüren güçlü bir patlamadan günler sonra konuştu - Ramazan ayında Afganistan'daki sivil hedeflere yönelik bir dizi saldırının sonuncusu.

Akhunzada, Cumartesi günü grubun fiili güç merkezi olan güneydeki Kandahar kentindeki Eidgah camisinde binlerce ibadet edene "Zafer, özgürlük ve başarı için tebrikler" dedi. "Bu güvenlik ve İslami sistem için tebrikler."

Kabil'in geçen Ağustos ayında Taliban'a düşmesinden bu yana ülke genelinde bombalamaların sayısı düşerken, Afganlar için Cumartesi günü sona eren Ramazan'ın son iki haftasında saldırılar arttı.

Şii ve Sufi Müslüman toplulukların üyelerini hedef alan ve bazıları IŞİD (IŞİD) silahlı grubu tarafından üstlenilen mezhepsel saldırılarda düzinelerce sivil öldürüldü.

Sosyal medya paylaşımlarına göre, Akhunzada kısa konuşmasını Kandahar'daki ibadet edenlerin ön sıralarından birinden, kalabalığın yüzüne dönmeden yaptı. Taliban yetkilileri gazetecilerin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. İki helikopter, iki saatlik etkinlik için caminin üzerinde gezindi.

Taliban sosyal medya hesapları tarafından dağıtılan bir ses kaydına göre, Ekim ayında Kandahar'daki Darul Uloom Hakimiah camisini ziyaret etmişti.

Pazar günü, birçok Afgan son ölümcül saldırılardan sonra içeride kaldı.

Kabil'de yaşayan Ahmed Şah Haşimi, "Halkımızın durumu, özellikle camilerde olanlardan sonra çok üzücü" dedi. "Birçok genç ve yaşlı insan şehit oldu. Afganistan halkının üzüntüden başka bir şeyi yok."

Münzevi figür

Ahunzade'nin düşük profili, silahlı grubun 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden sonra kurulan yeni Taliban hükümetindeki rolü hakkındaki spekülasyonları ve hatta ölüm söylentilerini besledi.

70'li yaşlarında olduğuna inanılan Ahunzade, 2016'dan beri Taliban'ın ruhani lideri. Pakistan'daki bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülen Molla Akhtar Mansur'un yerini aldı.

Halka açık profili büyük ölçüde İslami bayramlarda mesajların yayınlanmasıyla sınırlıydı ve Akhunzada'nın zamanının çoğunu Kandahar'da geçirdiğine inanılıyor.

Cuma günü, Ramazan Bayramı'ndan önce yayınlanan bir mesajda, Afganistan'ı Ramazan ayında sarsan kandan hiç bahsetmedi, bunun yerine Taliban'ın "güçlü bir İslami ve ulusal ordu" ve "güçlü istihbarat örgütü" inşa etmesini övdü.

Ayrıca uluslararası toplumu Afganistan İslam Emirliği'ni tanımaya çağırdı. Taliban liderliğindeki hükümet, ABD önderliğindeki bir işgalde devrilmesinden 20 yıl sonra, geçtiğimiz Ağustos ayında iktidara geri döndüğünden beri henüz hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.