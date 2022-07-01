Taliban Dini Lideri Kabil'de Büyük Mitinge Hitap Ediyor

Taliban'ın münzevi dini lideri Molla Haybatullah Ahunzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dini liderler ve yaşlıların büyük bir toplantısına katıldı.

Perşembe günü Kabil'deki Politeknik Üniversitesi'nde başlayan ve Taliban'ın Afganistan üzerindeki yönetimine lastik damgası vurması beklenen üç günlük toplantıya 3.000'den fazla erkeğin katılması bekleniyordu.

Grubun geçen yıl ağustos ayında iktidara gelmesinden bu yana halka açık bir şekilde görüntülenmeyen veya fotoğraflanmayan Ahunzade'nin Cuma günü gelişi devlet radyosunda yayınlandı. Ülke için Taliban'ın adı olan “Yaşasın Afganistan İslam Emirliği” de dahil olmak üzere tezahüratlar ve tezahüratlar duyuldu.

Akhunzada, devlet tarafından işletilen Bakhtar Haber Ajansı'na göre, Arapça bir kelimeyi manevi bir mücadele anlamına gelen kullanarak yaptığı bir konuşmada, "Afgan cihadının başarısı sadece Afganlar için değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlar için bir gurur kaynağı" dedi.

Ayrıca, dünyanın Taliban'a ülkeyi nasıl yöneteceğini söylemeyi bırakması gerektiğini de söylediği bildirildi.

“Dünya neden işlerimize karışıyor?” dediği aktarıldı. “Bunu neden yapmıyorsun, bunu neden yapmıyorsun diyorlar. Dünya neden işimize karışıyor?”

Akhunzada ayrıca geçen ay ülkenin doğusunda 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan güçlü bir depremin kurbanları için dualar etti .

Akhunzada'nın ortaya çıktığı günlerdir dedikodusu yapılıyordu, ancak medyanın olayı haber yapması yasaktı.

70'li yaşlarında olduğuna inanılan ve “Müminlerin Komutanı” ünvanını taşıyan Ahunzada, Taliban'ın doğum yeri ve manevi kalbi olan Kandahar'ı nadiren terk ediyor. Tarihsiz bir fotoğraf ve konuşmaların birkaç ses kaydı dışında neredeyse hiç dijital ayak izi yok.

Liderin varlığı güvenlik alarmını yükseltti. Perşembe günü, iki silahlı kişi mekanın yakınında vurularak öldürüldü. Yetkililer, iki kişinin bir çatıdan ateş etmeye başladığını ancak "her şeye kadir olan Allah'ın yardımıyla mücahitler tarafından çabucak ortadan kaldırıldıklarını" söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, kız okullarının yeniden açılmasının tartışılacağı öne sürse de, kadınların toplantıya katılmasına izin verilmedi.

Başbakan Yardımcısı Abdul Salam Hanafi Çarşamba günü devlet yayıncısı RTA'ya erkek delegelerin kadınları temsil edeceğini söyledi. “Oğulları toplantıda olduğunda, onların da dahil olduğu anlamına gelir” dedi.

2005 yılında bir Afgan eyaletinin valisi olan ilk kadın olan Habiba Sarabi, El Cezire'ye Taliban'ın “zihniyeti kadınların evde kalması gerektiğidir” dedi.

Eski vali, “İnsan haklarına inanmıyorlar ve bu yüzden Loya Jirga'ya hiçbir kadın davet edilmedi” dedi.

Siyasi analist Lutfullah Lutf, toplantının farklı siyasi görüşleri temsil etmediğini ve kadınların dışlanma kararının "Taliban ideolojisi adına konuştuğunu" söyledi.

Lutf, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, grubun onları siyasi alandan dışlaması “nüfusun yüzde 50'sinin kadın olduğu bir ülkede üzücü” dedi.

Taliban, ülkeyi ele geçirdiğinden beri karar alma sürecini tamamen kilitledi ve toplantıyı Afganistan'ın karşı karşıya olduğu konularda çeşitli sesleri duymak için bir forum olarak lanse etti.

Taliban başkan yardımcısı ve İçişleri Bakanı vekili Sirajuddin Hakkani de Cuma günkü toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın kapsayıcı hükümet ve eğitim talep ettiğini ve sorunların zaman gerektirdiğini söyledi.