Taliban Afgan Kadınlarına Yeni Yasak Getirdi! Uymayanın Eşi Hapse Atılacak

Taliban yönetimi, Afganistan'daki kadınlara örtünme zorunluluğunun getirildiği duyurusunu gerçekleştirdi ve konu dünya gündeminde yer aldı. Kadınlardan çarşaf ya da burka giymelerini talep eden Taliban bu uyarıya aldırış edilmemesi durumunda ise aile reisine 3 gün boyunca hapis cezası yaptırımı uygulanacağını ifade etti. Tekrardan örtünmenin gerçekleşmediği durumda ise aile reisinin mahkemeye çıkarılacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Kadınların namahrem olan biri ile karşılaştıkları sırada yalnızca gözlerini açabilecekleri ve yüzlerini örtecekleri ifade edildi. Taliban geçici hükümeti kadınlara Afganistan'da örtünme zorunluluğu getirdi ve konu gündemde geniş bir yer kapladı.

Söz konusu yazılı açıklama Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı tarafından gerçekleşti ve yeni kurallar çerçevesinde yetişkin olan kadınların örtünmesinin zorunlu olduğu bilgisi ilan edildi. Yapılan açıklamada yetişkin kadınların Afgan gelenekleri arasında yer alan burka veya vücutlarını tamamen örten siyah çarşaf giyecekleri ifade edildi. Bunun yanı sıra siyah çarşaf ya da burka giyen kadınların kendilerine namahrem olan biriyle karşılaştıkları sırada yüzlerini örtecekleri ve yalnızca gözlerinin açık kalabileceği bilgisi aktarıldı.

Açıklalan bu kurallara riayet etmeyenlerin aile reislerinin ise ilk olarak uyarılacağı ve bu uyarıya aldırış edilmemesi durumunda aile reisine 3 gün hapis cezası yaptırımının uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklalan bu 3 günlük hapis cezasına rağmen ailede bulunan yetişkin kadının örtünmemesi halinde ise aile reisinin mahkemeye çıkartılacağı bilgisi dikkat çekti. Mahkeme faslında ise aile reisine ne ceza verileceği ya da ne tür bir yargılama yapılacağı henüz belirsiz kalırken yapılacak olan bir sonraki açıklama ise merak konusu oldu. Taliban yönetimi bundan daha önce de kız öğrenciler hakkında bir açıklamada bulunmuş ve orta öğrenim çağında bunları kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması gerektiğini ifade etmişti.