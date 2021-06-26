Taksim’de LGBTİ+ Onur Haftası Yürüyüşüne Polis Müdahale Etti

Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen LGBTİ+ Onur haftası nedeniyle gerçekleşen Onur Yürüyüşü için İstanbul LGBTİ+ paylaşımlarda bulundu. Valilikten yürüş için yasak çıkmasına rağmen göstericeler İstanbul sokaklarına dağıldılar.

İstanbul Valiliği’nin 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin vermemesinin ardından İstanbul LGBTİ+ kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bunu kabul etmediklerini ve yürüyüşün Taksim’de yapılacağını açıkladı. Ardından konuya ilişkin başka bir paylaşımda daha bulundu.

İstanbul Onur Yürüyüşü grubunun Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Beyoğlu Kaymakamlığı yürüyüşümüzü yasakladığını duyurdu. Haklarımızdan ve onurumuzu kutlamaktan vazgeçmiyoruz. Barışçıl Onur Yürüyüşümüz ve anayasal haklarımızı kullanmak için 17:00'da Taksim'de buluşuyoruz."

Ancak yürüyüşe Beyoğlu kaymakamlığından da izin çıkmadığı için yapılan yürüyüşe polis tarafından müdahale edildi. İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen başka bir grup ise, Odakule’de basın açıklaması gerçekleştirmek için bir araya geldi.

İstiklal Caddesi’nde toplanan gruba da polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Bazı sokaklarda güvenlik güçleri gruptakileri dağılmaları yönünde duyuru yaptı. Grubun dağılmaması üzerine polisin müdahalesinde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Olay esnasında polis ekipleri gazla müdahale etti. Göstericiler arasından birçoğunun gazdan etkilendiği bildirildi.

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumu aktardı: "Şu an için 20den fazla gözaltı var. Mis Sokak'tan gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Gönüllü avukatlarımız yanlarında.”

Polis ekiplerinin biber gazı ile yaptığı müdahale sonrası göstericilerden bazıları gazdan etkilendi. Bir kadın baygınlık geçirerek çevredeki bir kafeye taşındı. Olay esnasında göstericilerden biri polise “Kim verecek bunun hesabını şimdi, bir şey olsa o kıza ne olacak” dedi.

Bu olaylar esnasında ise Taksim’de polis ekipleri göstericilere biber azıyla müdahalede bulunurken, çevredeki apartmanlarda oturan biri “çocuğumuz uyuyor gürültü yapmayın” diyen bir kişiyi gözaltına aldı.

Cihangir Mahallesi’nde yaşayan bir kadın evinin önünde gaz bombası kullanılmasına tepki gösterdi. Kadın, “Bomba atıyorsunuz çocuklar korkuyor burada” diyerek tepki göstermesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.