Taksiciler Odası, İBB'ye Suç Duyurusunda Bulundu

İstanbul Taksi Uzmanlar Kurulu, 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine yönelik işlemlerin uygulanmadığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İBB'den cevap geldi. İstanbul Taksici Ticaret Meclisi (ITEO) avukatı Hülya Sürgülüoğlu, 750 minibüsün taksiye çevrilme kararının alınmaması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine suç duyurusunda bulundu.

DHA'ya göre, bir yıl önce İstanbul'da (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan toplantıda 750 minibüs ve 250 minibüsün taksiye dönüştürülmesine karar verildi. Kasım çekilişinde minibüsün plakası taksinin plakası olarak değiştirildi. İstanbul Taksi Uzmanlar Kurulu, mahkemede karar verdi.

İTEO Başkan Yardımcısı Veli Yurt, düzenlediği basın toplantısında davanın lehlerine sonuçlandığını ve İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığını duyurdu.

"Toplumun kararlarını yerine getirmesini bekliyoruz."

Pao dedi ki: "Bir önceki UKOME kararına göre 750 minibüs taksiye çevrildi ve ayrıca dava açıldı.10 İdare Mahkemesi, 13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi'ne kapatılan davayı resmen bozdu. Belediyelerin aldığı kararları uygulamayı bekliyoruz.

Belediye kararı yerine getirmezse bugünden itibaren savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Bu dönüşümün adil olmadığına inanıyoruz. Yeniden yapılanma sırasında minibüsün değeri 900.000 liraydı. O zaman değiştirilmiş plakaları satıp yerine iki minibüs aldılar, "dedi. Bunun için belediyeye başvurdum. Karar uygulanmazsa. Dünden beri savcılığa gerekli şikayetimi yaptım. Biz haklı olduğumuzu kanıtladık. Şu anda piyasada 750 ek taksi var ve bu 750 taksinin iade edilmesi gerekiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. "Gücün kötüye kullanılması" maddesi var. UKOME kararı uygulanmadı, piyango ile yapıldı.

IBB'den yanıt

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İstanbul taksici ve tacirlerinin mahkemenin lehlerine karar verdiği açıklamasına cevaben UKOME'nin 750 minibüs ve 250 taksiyi taksiye çevirme kararı aldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB'nin görüşü şöyle:

"Trafik Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihli toplantısında İstanbul eyalet sınırları içerisinde 750 minibüs ve 250 taksi-minibüsün taksiye çevrilmesi, minibüs ve minibüslerin dönüştürülmesine karar verildi. Sorun çıktı. Cumhurbaşkanı'nın bizzat katıldığı bir kamu görevlisi önünde yapılan çekilişte minibüs ve taksi-minibüsler tespit edilerek, minibüslerden taksilere, mahkemelere şu iş ve işlemler yapıldı. Durdurma talebinin reddine karar verilmiş ve El Sanatları Meclisi'nin itirazı üzerine dosya İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmiştir. İdari Uyuşmazlık Birimi'ne yapılmış ve söz konusu UKOME kararının Başkan tarafından onaylanmaması nedeniyle temyiz yerel idare mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Bunun üzerine İstanbul 10. İdare Mahkemesi, davanın esasını ele almadan yukarıdaki dosyada usuli "incelemesiz görevden alma kararı" verdi. Yukarıda bahsi geçen "itirazsız ret kararı", esası gözetilmeksizin usule göre verilmiş bir karar olup, idare hukuku anlamında vazgeçme niteliği taşımamaktadır. Karar belediye başkanı tarafından açıkça imzalanmış olmasına rağmen, İstanbul 10 yaşında. Bunlar, idare mahkemesinin usul hukukuna ilişkin olumsuz kararının ardından belediye başkanımız tarafından yeniden imzalandı. Belediye başkanının katılımıyla alınan bir UKOME kararına göre, toplam 1000 taksinin piyangoya çevrilmesine ilişkin herhangi bir adli devir kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin uygulanmaya devam edeceğine şüphe yok. Kişisel katılımı ile bir noter katılımıydı.



Ne oldu?

Bir yıl önce bir UKOME konferansında 750 ve 250 minibüsün taksiye dönüştürülmesine karar verildi. Kasım çekilişinde minibüs plakası taksi plakası olarak değiştirildi ve İstanbul'daki Taksi Meslek Konseyi karar verdi. İstanbul Taksi Uzmanlar Kurulu (ITEO) avukatı Hülya Sürgülüoğlu, UKOME'nin 750 minibüsü taksiye çevirme kararını uygulamayan İBB hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sürgülüoğlu, şunları kaydetti: Bu konuyla ilgili olarak belediyelere başvuruda bulundum. Karar uygulanmadı. Dün savcılığa gerekli suçlamaları yaptım ve haklı olduğumu kanıtladım. Şu anda piyasada 750 ek taksi var ve bu 750 taksinin iade edilmesi gerekiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. "Gücün kötüye kullanılması" maddesi var. UKOME kararı uygulanmadı, kura ile uygulandı.