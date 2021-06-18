Tabancayla Lise Öğrencisini Vurup Başında Ölmesini Bekledi

Mersin'de meydana geldiği öğrenilen dehşet verici olayda 16 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Sayin’i tabanca ile vurarak öldürmesi sebebiyle “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenen 26 yaşındaki tutuklu sanık Şehmus Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. Yapılan duruşmada dinlenen tanıklar 16 yaşındaki yerde yatan şahsın başında Yıldırım'ın beklediğini anlattı.

14 Eylül 2020 tarihinde Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan elektronikçi Şeyhmus Yıldırım dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba Y.’ye mesaj attığı gerekçesi ile arkadaşı Yakup Sayın ile tartışmaya başladı. Yakup Sayin’in Şehmus Yıldırım tarafından darp edilmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin Yıldırım'ın iş yerine itti ve konuşmak için Yıldırım'ı çağırdı. Bu olay üzerine Yıldırım iş yerindeki çekmecede bulunan tabancayı alıp kendisini çağıran Sayin’i takip etti. Buluşma yerinde ikili parkın önünde karşılaştığı sırada tabanca ile gelen Şehmus Yıldırım, Serhat Sayin’a ateş etmeye başladı. Serhat Sayın ise vücuduna isabet eden 4 kurşun ile ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer taraftan Şehmus Yıldırım'ın ise Siteler Polis Merkezi’ne gidip teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yıldırım'ın yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Savcısı’nın hazırlamış olduğu iddianame Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul gördü. Şehmus Yıldırım'ın Serhat Sayın isimli şahsı öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerinde yazıldığı iddianamede şüpheli şahsın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenildi.

Sanık Şehmus Yıldırım ikinci kez ses ve görüntü bilişim sistemi ile hakim karşısına çıktı ve açıklamalarda bulundu. Duruşma sırasında dinlenen tanık ise olay yerinde bulunan mobilya dükkanında çalıştığını ve yemek yediği sırada silah ses duyduğunu söyledi. Dışarı çıkıp koştuğunu ifade eden sanık, Serhat'ın yerde yattığını belirtti. “Şehmus ise elinde silah ile ayakta duruyordu” şeklinde ifadeler kullanan tanık, Şehmus'un yerde yatan Serhat'a 3 kez kurşun sıkıp ölmesini beklediğini açıkladı.