Sydney Selleri: On Binlerce Kişiye Tahliye Edilmesi Söylendi

Bir adam öldü ve Avustralya'nın en büyük şehri Sydney'de sağanak yağmur ve büyük seller arasında binlerce kişiye evlerini boşaltmaları söylendi.

Yollar kesildi, sadece batı Sydney'de 18 tahliye emri ve gelecek daha fazla uyarı ile. Yeni Güney Galler eyaleti acil servisler bakanı Stephanie Cooke, "Bu hayatı tehdit eden bir acil durum" dedi. Avustralya büyük Sel tarafından Mart ayında vurdu, NSW 20 kişi, birçok cinayet işlendi.

Bayan Cooke bir medya brifingine verdiği demeçte, "Şu anda birden fazla cephede tehlikelerle karşı karşıyayız - ani sel, nehir taşkınları ve kıyı erozyonu" dedi.

Uyarısı, Meteoroloji Bürosu'nun 350 mm'ye kadar yağmurun belirli bölgelere çarptığını ve Nepean nehri boyunca su basması riskini taşıdığını söylediği sırada geldi. Sydney'in ana barajı da bir gecede dökülmeye başlamıştı - yetkililer için bir başka endişe. Bayan Cooke bunun "hızla gelişen bir durum" olduğunu söyledi ve insanların "kısa sürede tahliye edilmeye hazır olmaları" gerektiği konusunda uyardı.

Ona göre, yalnızca son 24 saat içinde acil servisler tarafından 83 sel kurtarıldı.

Cooke, "Ne yazık ki, insanların bu sel olayıyla ilgili olarak günde birkaç kez yayınlamaya devam ettiğimiz tavsiyelere mutlaka kulak vermediklerini gösteriyor" dedi.

"Tüm saygımla şu anda gitmemeleri için insanlara soruyorum." Uyarıları, Sydney'in batısındaki Parramatta Nehri'ndeki bir kayıktan düştükten sonra isimsiz bir adamın öldürüldüğü şeklinde geldi. Acil durum yetkilileri, halkın bir üyesi tarafından suda boğuşurken görüldükten sonra adamı canlandırmaya çalıştı, ancak olay yerinde öldü.

Uzmanlar, sel felaketinin iklim değişikliği ve a La Niña hava durumu fenomeni tarafından daha da kötüleştiğini söylüyor. A La Niña, kuvvetli rüzgarlar Pasifik'in ılık yüzey sularını Güney Amerika'dan ve Endonezya'ya doğru uçurduğunda gelişir. Onların yerine, daha soğuk sular yüzeye çıkar. Avustralya'da, a La Niña yağmur, siklonlar ve daha soğuk gündüz sıcaklıkları olasılığını artırır.