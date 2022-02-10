Suudi Savunması Havaalanı Yakınlarında İhA'yı Havaya Uçururken Şarapnel 12 Kişiyi Yaraladı

Devlet medyasına göre, Suudi hava savunmasının krallığın Yemen ile güney sınırına yakın bir İhA'yı durdurup imha etmesi sonucu en az 12 kişi şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Ekhbariya haber kanalı tarafından yapılan yorumlarda, Yemen'deki Houthi isyancılarıyla savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon Perşembe günü Abha uluslararası havaalanı civarında düşen enkaz nedeniyle çeşitli uyruklardan gezginlerin ve işçilerin yaralandığını söyledi.

Hava trafik operasyonlarının standart güvenlik prosedürleri yapıldıktan sonra normale döndüğünü de sözlerine ekledi.

Hemen bir sorumluluk iddiası yoktu.

Abha havaalanı genellikle Houthi insansız hava aracı ve füze saldırılarının hedefi olmuştur. Çoğu ele geçirildi, ancak yıllar içinde çok sayıda insan öldü ve yaralandı.

Koalisyon, grubun Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini başkent Sanaa'da iktidardan çıkarmasının ardından 2015'in başından bu yana Husilerle savaşıyor.

Yemen'deki Houthi askeri hedefleri olduğunu söylediği yerlere düzenli olarak hava saldırıları düzenliyor.

Houthiler yıllar boyunca havaalanları ve petrol tesisleri de dahil olmak üzere komşu Suudi Arabistan'a birden fazla insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri de son bir aydır hedef alındı.

Husiler, BAE'ye yönelik son insansız hava aracı ve füze saldırılarının çoğunu üstlendi, ancak az bilinen bir Iraklı grup bu ayın başlarında bir insansız hava aracı saldırısının arkasında olduğunu iddia etmesine rağmen, Körfez ülkesinin şu anda kuzey ve güneyinden hedef alındığını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşın 2021 yılı sonu itibarıyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak açlık ve hastalık yoluyla 377.000 kişiyi öldürdüğünü tahmin ediyor - bu ölümlerin yüzde 70'i çocuk.

Dünya Gıda Programı'na göre, ülkedeki 30 milyon insanın yaklaşık yarısı yeterli gıdaya sahip değilken, milyonlarca insan yerinden edildi.