Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Sanaa'yı Bombaladığını Açıkladı

Suudi resmi haber ajansı SPA'ya göre, Yemenli Houthi isyancılarıyla savaşan Suudi liderliğindeki askeri koalisyon, isyancıların elindeki başkent Sanaa'da insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanılan bir telekomünikasyon sistemini imha ettiğini açıkladı.

Bölge sakinleri haber ajanslarına verdiği demeçte, Pazartesi günü meydana gelen bombalı saldırıda kuzey Sanaa' daki haberleşme bakanlığı civarındaki uydular için bir yer istasyonunun hedef alındığını söylediler. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı hemen anlaşılamadı.

SPA tarafından aktarılan sözlerinde koalisyon, "Houthiler Sanaa'daki Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nı düşmanca operasyonlar için kullanıyor." dedi.

Pazartesi günü ilerleyen saatlerinde, Houthi yönetimindeki Al Masirah televizyonu telekomünikasyon bakanlığını hedef alan bir koalisyon saldırısı, TeleYemen telekom şirketi binasının yıkıldığını ve komşu bir binaya zarar veren bir saldırı rapor etti.

Koalisyondan yapılan açıklamada, baskınların Perşembe günü Suudi Arabistan'ın sınıra yakın Abha havaalanına düzenlenen ve Suudi hava savunmasının "bomba yüklü" mermiyi patlatması sonrasında düşen enkaz nedeniyle 12 kişinin yaralandığı insansız hava aracı saldırısına tepki olarak düzenlendiği belirtildi.

Koalisyon, Houthilerin Sanaa'da insansız hava aracı fırlattığı mevzileri vuracağı konusunda uyarmış ve sivillerden askeri amaçlar için kullanılan sivil bölgeleri terk etmelerini istemişti.

Yemen savaşı 2014'te Husilerin Sanaa'yı ele geçirerek Suudi arabistan öncülüğündeki koalisyonun ertesi yıl uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklemek için müdahale etmesine yol açmasıyla patlak verdi.

Houthiler, çatışmalar sırasında havaalanları ve petrol tesisleri de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a insansız hava araçları ve füzeler fırlattı ve son zamanlarda birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti, aynı zamanda koalisyon üyesi olan Abu Dabi'yi hedef aldı.

Suudi arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in kuzeyindeki Houthilerin elindeki bölgelere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak misillemede bulunuyor.

Yedi yıldır devam eden çatışmalarda yüz binlerce insan doğrudan ya da dolaylı olarak öldürülürken, Birleşmiş Milletler'in dünyanın en büyük insani krizi olarak adlandırdığı krizde milyonlarca insan yerinden edildi.