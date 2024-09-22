Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, tartışmalı şampiyonluk sonrası özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce SMS oylamaları sayesinde kazandığı iddialarıyla gündeme gelen Nisa, geçtiğimiz haziran ayında eski Survivor yarışmacılarından Yiğit İnandı ile nişanlandığını duyurmuştu.

Önceki yıllarda Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ile bir ilişki yaşayan Nisa, bu ilişkinin ardından Ogeday Girişken ile de kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İkili yollarını ayırdıktan sonra Yiğit İnandı ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, haziran ayında sessiz sedasız nişanlanarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı çifti, bugün sade bir törenle dünyaevine girdi. Nisa, sosyal medya hesabından nişanlısının nikâh öncesi pozunu "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla paylaştı. Çiftin bu mutlu haberi, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.