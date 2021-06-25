Survivor Finalistleri Belli Oldu

Dün yapılan oylamada Aleyna ile Poyraz arasında yapılan oylama belli olurken yola kimin devam edeceği de belli oldu. Ünlü televizyoncu aynı zamanda Survivor programının yapımcısı Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı. Oylama sonucunda Aleyna Kalaycıoğlu elenen isim oldu ve yarı finale kalan son üç yarışmacı ise Ayşe, Poyraz ve İsmail oldu.

24 Haziran günü yapılan Survivor oylamasında ise, büyük finale finale kalacak isimler netleşti. Peki ama Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte 2021 Survivor'da Ayşe mi, Poyraz mı, İsmail mi elendi? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

Survivor 2021'in final gecesine sadeceBir gün kaldı. Büyük finale kalacak olan yarışmacı bugün belli oluyor. Survivor'da bu akşam Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında oylama heyecanı yaşandı. Üç yarışmacıdan ikisi yarınki büyük finalde SMS oylamasına çıkacak. Peki ama Survivor'da bu akşam elenen isim kim oldu? Sorunun cevabı haberimizde.

Survivor'da Kim Elendi ?

Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında gerçekleşen oylama sonucunda, büyük finale katılma ve aynı zamanda şampiyon olma hayallerine veda eden isim Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe oldu.

Diğer yandan 25 Haziran günü gerçekleşecek olan Survivor 2021 büyük finaline katılma hakkı kazanan 2 finalist böylece belli oldu. Survivor 2021 finalinde mavi takımın sevilen yarışmacısı Poyraz ve kırmızı takımdan İsmail Balaban final koltuklarında oturacaklar.

24 Haziran günü yapılan Survivor oylamasında ise, büyük finale finale kalacak isimler netleşti. 25 Haziran günü gerçekleşecek olan finalde iki finalist içinde oylama sonuçları çok önlemli. Gönüllüler takımının genç yarışmacısı Poyraz ve Ünlüler takımının sevilen yarışmacısı İsmail Balaban arasında gerçekleşecek olan oylama sonucunda Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu belli olacak. Gözler yarın gerçekleşecek olan finale çevrildi.

