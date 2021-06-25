Survivor Finalistleri Belli Oldu

Survivor 2021'de, bu akşam heyecan doruktaydı. İstanbul finalinde ikili finale kalacak olan isimler belli oldu

Magazin 25.06.2021 - 09:38 25.06.2021 - 09:40 Berkay Keskin
Survivor Finalistleri Belli Oldu

Dün yapılan oylamada  Aleyna ile  Poyraz arasında yapılan oylama belli olurken  yola kimin devam  edeceği de belli oldu.  Ünlü televizyoncu aynı zamanda Survivor programının yapımcısı Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı. Oylama sonucunda Aleyna  Kalaycıoğlu elenen isim oldu ve yarı finale kalan son üç yarışmacı ise Ayşe, Poyraz ve İsmail oldu.  

24 Haziran günü yapılan Survivor  oylamasında ise,  büyük finale  finale kalacak isimler netleşti. Peki ama Survivor'da  elenen isim kim oldu? İşte  2021 Survivor'da Ayşe mi, Poyraz mı, İsmail mi elendi? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

Survivor 2021'in final gecesine  sadeceBir gün kaldı. Büyük finale kalacak olan yarışmacı bugün belli oluyor. Survivor'da bu akşam Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında oylama heyecanı yaşandı. Üç  yarışmacıdan ikisi yarınki  büyük finalde SMS oylamasına çıkacak. Peki ama Survivor'da bu akşam  elenen isim kim oldu? Sorunun cevabı haberimizde.

Survivor'da Kim Elendi ?

Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında gerçekleşen oylama sonucunda,  büyük finale  katılma ve aynı zamanda şampiyon olma hayallerine veda eden isim  Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe oldu.

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Diğer yandan  25 Haziran günü gerçekleşecek olan Survivor 2021 büyük finaline katılma hakkı kazanan 2 finalist böylece belli oldu.  Survivor 2021 finalinde mavi takımın sevilen yarışmacısı Poyraz ve kırmızı takımdan İsmail Balaban final koltuklarında oturacaklar. 

24 Haziran günü yapılan Survivor  oylamasında ise,  büyük finale  finale kalacak isimler netleşti. 25 Haziran günü gerçekleşecek olan finalde iki finalist içinde oylama sonuçları çok önlemli. Gönüllüler takımının genç yarışmacısı Poyraz ve Ünlüler takımının sevilen yarışmacısı İsmail Balaban arasında gerçekleşecek olan oylama sonucunda  Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu belli olacak. Gözler yarın gerçekleşecek olan finale çevrildi.
 

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