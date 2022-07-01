Survivor All Star 2022 Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kimdir, Ödül Nedir, Ne Kadar?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da şampiyon sonunda belli oldu. Söz konusu yarışmada final heyecanı yaşanırken seyirci kitlesi de Adem'in mi yoksa Nisa'nın mı şampiyon olacağını merak içerisinde bekliyordu. Bu sene kıyasıya mücadele sürdü ve Adem kılıççı ile Nisa Bölükbaşı yarışmanın finaline kaldı. Ünlü sunucu Acun Ilıcalı SMS oylaması sonucunda Survivor birincisi olan ismi açıkladı ve Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu bilgisine ulaşıldı. Peki Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2022 Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı Survivor şampiyonunu açıkladı ve o ismin Nisa Bölükbaşı olduğunu belirtti. 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı şampiyon olması ile adından söz ettirdi. Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı 2022 Survivor All Star yarışmasında finale çıkan isimler olmuştu. Batuhan Karacakaya ise yarı final akşamında programı 3. olarak tamamlamıştı. Daha sonra Batuhan Karacakaya'nın 3. olması ardından Adem ile Nisa'nın finalistliği kesinleşmiş ve birinci olacak isim merak içerisinde araştırılmıştı. 5,5 aylık fiziksel ve psikolojik mücadele sonrasında SMS oylaması sonucunda Nisa Bölükbaşı Survivor birincisi oldu ve bu haber ile sevenlerini mutlu etti.

Nisa ile Adem isimli yarışmacılar arasında Survivor şampiyonu olmak için kıran kırana bir SMS yarışı oldu ve seyirci kitlesi 1.'yi seçti. 2022 Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, yarışmacı arkadaşından daha fazla oy alarak Survivor birincisi oldu ve adeta bir alkış tufanının koptuğu görüldü. 1 Temmuz 2022 cuma gecesi itibariyle Survivor isimli yarışma programında 5.5 aylık mücadele son bularak şampiyon seçildi. Nisa ile Adem arasında çok ciddi bir mücadele yaşanırken her iki yarışmacının sevenleri de favorisi oldukları yarışmacıyı birinci olabilmesi adına destekledi.

Survivor Şampiyonluk Ödülü Ne Kadar, Belli Oldu Mu, 2022 All Star Survivor Şampiyon Ödülü Nedir, Kaç Para?

Yarışmanın Ödülü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı öne sürüldü.