Suriyeliler, Rusya'nın Hava Saldırıları Altındaki Dehşeti Anlattı

Rus füzelerinin Ukrayna şehirlerini vurduğu görüntüler kısa sürede Suriye'de tur attı ve Halep asıllı Ahmad al-Khatib gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Suriye kentinin yoğun saldırı altında olduğu günleri yaşayan el-Khatib, "Şimdi Ukrayna'ya tam Halep'e gidecek, değil mi?" diye sordu. "Birkaç yıl önce yaşadıklarımız Ukrayna'da neredeyse kare kare yeniden oynanıyor."

Genellikle Suriye iç savaşının en acımasız savaşlarından biri olarak görülen hükümet yanlısı güçler, 2016 yılında Halep kentini isyancılardan geri aldı. Bu kanlı saldırı, Rusya'nın hastaneler gibi savaşçı olmayan tesisleri hedef alan ağır hava bombardımanı ile mümkün oldu.

Şimdi, Rus güçleri Ukrayna'nın göbeğinde işgallerini sürdürürken ve kentsel bölgelere daha yoğun hava saldırıları düzenlerken, Suriyeliler aynı ordu tarafından düzenlenen saldırılardan kaynaklanan dehşeti hatırlıyorlar.

El-Khatib El Cezire'ye verdiği demeçte, "Her yerde bombalar ve kan vardı ve başınızın üzerinde uçan askeri jetlerin sesleri ve ardından hava saldırıları sesleriyle uyuyup uyanıyorsunuz." dedi. "Evler sallanıyordu, çocuklar ağlıyordu ve hepimiz ölümü bekliyorduk."

'Tekrar ziyaret etmek istemiyorum'

2017 yılında taşındığı Türkiye'deki dairesinden konuşan el-Khatib, başlangıçta Rus saldırısı karşısında şaşkına dönerken, gördüklerine özellikle şaşırmadığını söyledi.

Yetkili, "Tüm dünyaya [Devlet Başkanı Vladimir] Putin'in Suriye'de suç işlediğini ve Putin'in şu anda olanlardan çok daha fazlasını yapabileceğini söylüyoruz." diye uyardı. "Çok çirkin olabilir."

Rusya yıllardır Suriye'deki savaşı etkili askeri eğitim alanı olarak kullandı. Putin, Ukrayna'nın işgali konusunda Kremlin'in yanında sağlam duran Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek olarak, Suriye'deki askeri kapasitesinin yanı sıra Batı'nın tepkisini de test etti.

Putin'in 2015'te Suriye savaşına girmesinin ardından, Rus güçleri isyancıların elindeki bölgelerin neredeyse tamamında iz bıraktı ve hem askeri karakolları hem de sivil bölgeleri bombalayarak damgasını vurdu. Putin, Esad'ın neredeyse tüm muhalif güçlerin kökünü kurutmasına ve ülkenin büyük bölümünün kontrolünü yeniden ele geçirmek için gidişatı tersine çevirmesine yardımcı olmak için kapsamlı bir bombardıman kampanyası başlattı.

Bazıları, Rus hava saldırılarının yoğunlaşması ve başkent Kiev ve Kharkiv de dahil olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanların, avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü kriz devam ederken çılgınca komşu ülkelere kaçması nedeniyle benzer bir kaderin Ukrayna'nın başına gelmesinden korkuyor.

Halep'te yaşayan ve şimdi Almanya'da yaşayan Suriyeli Mustafa el-Kasımeem, "Halep'te ellerinden gelen her şeyi kullandılar ve bunu görmek istemesem de, Ukrayna'daki sivilleri hedef almak için aynı uçakları, bombaları ve füzeleri kullanmaya başlarlarsa şaşırmam." dedi. "Sadece uzaktan haberleri okumak bile tüylerimi ürpertiyor - o günleri tekrar ziyaret etmek istemiyorum."

'Onlarla tek başımıza yüzleşdik'

Ukrayna'daki savaş, tıpkı Halep'teki gibi, sosyal medyada yoğun bir şekilde belgeleniyor ve paylaşılıyor. Suriyelilerin savaş sırasındaki umutsuz yalvarışları çoğunlukla bir kara deliğe girdi.

Putin, güçlerinin hastaneleri, okulları ve diğer sivil alanları bombaladığı yönündeki haberlere rağmen uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek nispeten cezasızlıkla hareket etmeye devam etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Rusya ve Suriye hükümetinin savaş suçu işlediğini söylediği Halep'te hava saldırılarının yoğunluğu da yeni bir yüksekliğe ulaştı.

Şimdi, Ukrayna'da, Rus güçlerinin büyük şehirlerdeki sivil bölgeleri de bombaladığını gösteren raporlar, Putin'in Suriye savaşı sırasında idam ettiği eski oyun kitabını alıyor olabileceğine dair korkulara yol açtı.

Halepli Suriyeli Ahmed Abazeid, "Yıllar önce Halep'te Rusya aylarca şehri bombaladı ve yok etti ve aynı uçaklar bizi her gün öldürüyordu - onlarla tek başımıza yüzleştik." dedi. "Dünya kelimelerle dayanışma gösterdi ve Putin'in zaferi ve insanların yerinden edilmesiyle sona erdi.

"Umarım Halep'in kaderini bir daha Kiev'de görmeyiz."