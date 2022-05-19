Suriyeliler 'Kimsesizler Diyarı' Çöl Kampında Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Suriye hükümeti ve onun Rus destekçileri, Ürdün, Irak ve Suriye sınırları arasındaki kurak "kimsesiz topraklarda" ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 10.000 Suriyeliyi barındıran geçici bir yerleşim yeri olan Rukban kampı üzerindeki ablukalarını sıkılaştırdılar.

Kamp sakinlerinin yaklaşık yüzde 80'i, sefil koşullarda yaşayan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Esad rejimi üç yıldan fazla bir süredir Birleşmiş Milletler yardımının kampa girmesini engelledi ve sakinlerini çok miktarda kaçak maldan kurtulmaya zorladı.

"Yiyecek eksikliği bizi öldürüyor," diyor yedi yıldır orada sıkışıp kalmış ve güvenlik nedeniyle takma ad kullanan kamp sakini Ahmad.

Ahmad, El Cezire'ye karısının yakın zamanda bebeğini hamileliğe beş ay kala düşük yaptığını ve yaşlı ebeveynlerinin sağlık koşullarının kötü olduğunu söyledi.

"Kampta kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yok. Profesyonel doktor yok. İnsanlar ölüyor ve ölüm nedenini bilmiyoruz." dedi.

Kamp, ABD'nin ortak güçlerini IŞİD'e (IŞİD) karşı eğittiği ve İran'ın vekil güçlerinin faaliyetlerini kesintiye uğrattığı ABD'nin el-Tanf üssünü çevreleyen 55 km'lik (34 mil) bir "çatışmasızlık bölgesi" içinde yer alıyor.

ABD güçleri, 2016'da Rusya ile yapılan bir anlaşmanın ardından Suriyeli muhalif güçlerle birlikte çatışmasızlık bölgesinde devriye gezebiliyor.

Bununla birlikte, bölgenin çevresinin dışında, kamp sakinleri rejim kontrolündeki bölgeye geri dönmeye zorlanıyor, diyor Rukban'dakilerle doğrudan temas halinde olan Suriye Acil Durum Görev Gücü'nün (SETF) icra direktörü Mouaz Moustafa.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2021 tarihli bir raporu, düzinelerce Suriyeli mültecinin rejim kontrolündeki bölgelere döndüklerinde karşılaştıkları işkence, zorla kaybolma ve cinsel şiddeti belgeledi.

Rapora göre, Rukban'dan dönen en az 10 kişi gözaltına alındı, bunlardan üçü işkence veya kötü muameleye maruz kaldı ve ikisi zorla kaybedildi. Geri dönen 174 kişi daha tutuklandı ve Rusya ve Suriye hükümetlerinin güvenlik garantilerine rağmen "terörizm" mahkemelerine gönderildi.

Ahmed, "Suriye rejimine geri dönmektense burada ölmeyi tercih ederiz" dedi.

Kamptaki dayanılmaz koşullar, 2019'daki 30.000 kişilik nüfusunun çoğunu zorla dışarı çıkmaya zorladı. Ancak "ne kadar çaresiz olurlarsa olsunlar", kampta kalanların ayrılma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve jeopolitik çıkmazın bu kurbanları için geriye kalan tek seçeneğin yardım istemek olduğunu söyledi.

Ahmad, "Annem önümde acı çekiyor ve bu konuda hiçbir şey yapamıyorum ve babam görüşünü kaybetmek üzere" dedi. "Yardım isteyen küçük bir bebek gibi ağlıyorum.",

Başarısız insani yaklaşım

ABD, El Tanf üssündeki varlığına rağmen Rukban'ı desteklemek için Şam'daki Birleşmiş Milletler ofisine güvenmeye devam ediyor.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Esad rejiminin ve Rusya'nın kampa engelsiz insani erişim sağlaması gerektiğini ve insani yardım malzemelerinin kampa herhangi bir erişime eşlik etmesi gerektiğini yineliyoruz" dedi.

Ürdün, IŞİD'in intihar saldırısında altı askerin öldürülmesinin ardından 2016'dan bu yana insani yardımın Suriye sınırından geçmesini engelliyor.

Diğer bazı Arap ülkeleriyle aynı doğrultuda Ürdün şimdi Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkilerini ısıtıyor gibi görünüyor.

Ürdün hükümetinin resmi sözcüsü El Cezire'ye verdiği demeçte, "Rukban kampı Suriye topraklarında bulunuyor. Dolayısıyla kampın sorumluluğu Birleşmiş Milletler ve Suriye hükümetine düşüyor."

Irak hükümeti ise Rukban'a giden ana yolu kapalı tutuyor ve Irak'tan yardım gelmesini imkansız hale getiriyor.

Geçen ayın başlarında, iki partili bir grup ABD'li milletvekili, Biden yönetimini Rukban'daki krizi ele almaya çağırdı, ancak henüz eyleme geçirilebilir bir yanıt gerçekleşmedi.

Mustafa, "ABD'nin bu sürecin açıkça başarısız olduğunu kabul etmesi ve kampa yardım götürmenin başka yollarına bakması gerekiyor" dedi.