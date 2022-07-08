Suriyeliler, Kilit BM Oylaması Öncesinde Yardım Geçişlerinin Açık Kalması Çağrısında Bulundu

İdlib, Suriye – Kuzeybatı Suriye'deki insani yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hayati bir insani yardım geçişini açık tutmasını talep eden bir oturma eylemi düzenledi .

BMGK, insani yardımın Suriye'nin muhaliflerin elindeki bölgelerine, önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kontrol edilen bölgelerden geçmeden doğrudan girmesine izin veren bir sınır ötesi mekanizmanın genişletilip genişletilmeyeceğini Perşembe günü oylayacak.

İdlib vilayetini Türkiye'ye bağlayan Bab el-Hawa kapısı yakınında düzenlenen oturma eylemine katılanlar, sınırdan BM yardımının geçmesine izin veren görev süresinin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve kuzeybatıdaki siviller için potansiyel risklere işaret etti.

Oturma eyleminin organizatörlerinden Uday el-Hussain, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Suriye halkının geleceği söz konusu olduğunda Rusya ve Güvenlik Konseyi doğru kararı almalı" dedi. "Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi ve hayat kurtaran insani yardım dosyasının Rusya ve müttefiklerinin elinde siyasi bir pazara dönüşmesini engellemesi gerekiyor."

Bab al-Hawa , şu anda BM insani yardım için kullanılabilecek tek geçiş noktasıdır. Dördü 2014'te onaylandı, ancak Güvenlik Konseyi'ndeki Çin ve Rus vetoları, üçünü onaylanan listeden çıkardı.

Rusya şimdi, bir yıllık görev süresinin yenilenmesini altı aya indiren değişiklikler önerdi; bu, Güvenlik Konseyi'nde olası bir bölünme ve Rusya değişikliğinin onaylanması durumunda altı ay içinde aynı sorunun yeniden ortaya çıkması anlamına geliyor.

Moskova, yardımın sınır kapılarından muhalefet bölgesine iletilmesinin Suriye hükümetinin yetkisini ihlal ettiğini savundu.

Rusya, Esad'ın kilit bir müttefiki ve 2015'te askeri müdahalede bulunduğunda ülkenin savaşını kararlı bir şekilde kendi lehine çevirdi.

Oturma eylemine katılanlar, sınırın açık kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizliğin, yaklaşık 2,5 milyon ülke içinde yerinden edilmiş (IDP) dahil olmak üzere kuzeybatı Suriye'de yaşayan 4,5 milyon insanın hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

El Cezire'ye konuşan Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma başkanı Raid al-Saleh, Suriye'ye yapılan yardımın Rusya tarafından rehin tutulmaması gerektiğini söyledi.

El Salih, "Rusya, Esad rejimini desteklemek için 16 kez vetosunu kullandı ve şimdi, yardımı sınırlamak için Suriye dosyasının uluslararası olarak terk edilmesinden yararlanıyor" dedi. "İnsani yardımın sınırdan geçip çatışma bölgelerinden geçmesine ilişkin prosedürün askıya alınması, bir katile kurbanını öldürmesi için fazladan bir silah vermeye benzer."

Al-Saleh şunları ekledi: “Esed rejiminin, insani yardımı kendi kararına karşı çıkan Suriyelilere karşı bir savaş ve açlık silahı olarak kullanma konusunda karanlık bir geçmişi var; bunu daha önce ordusunun ele geçirdiği bölgelerde yapmış, Doğu Guta'da, kuzey Humus kırsalında, Halep'te ve el-Zabadani'de insanları öldürmüştü. Şu anda Ürdün sınırındaki Rukban kampında da aynısını yapıyor.”

'Sadece yaşam çizgisi'

Savaş ve Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enflasyon gibi çeşitli küresel faktörlerin etkisiyle ekonomik kriz yaşayan Suriye'nin geri kalanıyla karşılaştırıldığında bile kuzeybatı Suriye öne çıkıyor.

UNICEF'in acil durum iletişim uzmanı Joe English, “Kararın yenilenmesi kesinlikle kritik” dedi. “Birçok aile hayatta kalmak için insani yardıma güveniyor, özellikle de çoğu kez yerinden edilmiş insanlar. Desteğe ihtiyacı olanların yüzde 80'i kadın ve çocuklara sahipken, sınır ötesi operasyonlar şu anda Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık bir milyon çocuk için tek can simidi - en savunmasız çocuklar arasında yer alan çocuklar."

English, “Yenileme yapılmaması, BM'nin hayat kurtaran insani müdahalesini derhal bozacak ve Suriye'nin kuzeybatısındaki çocukları ve aileleri daha derin bir sefalete sürükleyecektir” dedi.