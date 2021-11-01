Suriye’de Rekor Kuraklık Milyonlarca Kişiyi Tehdit Ediyor

Kuzeydoğu Suriye'de kuru bir nehrin tozlu göğüs kafesine tünemiş köyün Arapça adı Um Gharqan veya "Boğulanların Annesi"nde acımasız bir ironi var.

Fırat'ın önemli bir kolu olan ve bölgeden bir arter gibi akan Habur Nehri'nin yıllar içinde maruz kaldığı çetin sel felaketleri nedeniyle ilçenin ekmek sepetinde yer alan ilçeye bu isim verilmiş. Nehir, 1950'den bu yana iki kez kıyılarını kırdı ve geride ev kalıntılarıyla dolu bir manzara bıraktı.

Ancak bugün Suriye, 70 yılın en kötü kuraklığının pençesinde. Mahsullerin tükendiği, çiftlik hayvanlarının öldüğü ve temiz içme suyunun giderek kıtlaştığı, savaşın harap ettiği ülkede diğer nehirler, göller ve barajlar gibi Khabour da tamamen kurudu. Su kıtlığı o kadar şiddetli ki, Suriye'deki iç savaş ve daha sonra IŞİD'in bu bölgeyi ele geçirmesi nedeniyle iki kez yerinden edilen aileler şimdi yeniden taşınmaya hazırlandıklarını söylüyorlar.

Süryani Hıristiyan bir kadın olan Sebru, bir zamanlar nehirdeki suyu yemyeşil buğday tarlalarına yönlendiren çöplerle çevrili bir kanalı işaret ederek, “Tanrıya yemin ederim ki cennet gibiydi ve şimdi cehennemin tanımı haline geldi” diyor. “İnsanlar birçok kez yerinden edildi. Ama içme suyu bulmak bile zor olduğu için tekrar terk etmeye başladılar.”

Yanında, aynı zamanda Süryani Hristiyan olan aile dostu Siham, cep telefonundan Edenic köyünün eski fotoğraflarını çekiyor. Birinde, IŞİD'in 2014'te evinin yanında yıktığı bir kiliseyi çalılar kaplıyor. Yaralar derin: Siham'ın babası ve amcası, acımasız cihatçı grup tarafından öldürüldü.

Siham, tozun kahverengiye dönüştüğü ay manzarasına bakarak, "Önceden, ağaçlar yüzünden komşu köyleri göremiyordunuz," diye ekliyor. “Bütün ailenin yaşayabileceği hektarlarca arazimiz vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Milyonlarca Suriye lirası kaybettik.” Um Gharqan köyü bir istisna değildir.

Açlığa Karşı Eylem ve Norveç Mülteci Konseyi de dahil olmak üzere yardım gruplarından oluşan bir koalisyon, bu yıl Suriye'de su ve gıda üretiminin tamamen çökmesinin an meselesi olduğu konusunda uyardı. Milyonlarca kişi etkilenecek: Suriye'de sadece 5 milyondan fazla insan, içme suyu için Fırat'a güveniyor. Seviyeleri tehlikeli derecede düşüktür. BM'nin bu hafta sonu Glasgow'da düzenlediği yıllık iklim değişikliği konferansı ile BM başkanı Antonio Guterres, dünyaya hala bir “iklim felaketi” için yolda olduğumuzu hatırlattı.