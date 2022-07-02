Suriye, İsrail'in Tartus Sahiline Saldırısının İki Sivili Yaraladığını Söyledi

Suriye savunma bakanlığı, İsrail'in Tartus'un güneyindeki Suriye kıyılarına Cumartesi günü düzenlediği hava saldırısında iki sivilin yaralandığını söyledi.

Şam, Tel Aviv'i, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinin batısında, Akdeniz üzerinden, Tartus'un güneyini hedef alan birkaç füzeyle bir “hava saldırısı” başlatmakla suçladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan yerlerin tavuk çiftliği olarak belirlendiği ve sabah saat 06.30 sıralarında El Hamidiye kasabası yakınlarında "İsrail düşmanı hava saldırısı düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, "bir kadın da dahil olmak üzere iki sivilin yaralanmasına yol açtığı" belirtildi.

Baskına İsrail'den hemen bir tepki gelmedi. İsrail, bireysel saldırılar hakkında nadiren yorum yapsa da, 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana Suriye'de yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini kabul etti.

Saldırıların bölgesel rakip İran'ın kapısına dayanmasını önlemek için gerekli olduğunu söylüyor.

Baskınlar, Suriye hükümet birliklerinin yanı sıra İran destekli müttefik güçleri ve Lübnanlı Şii grup Hizbullah'tan savaşçıları hedef aldı .

Geçen ay İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları , pistlerini haftalarca kullanılamaz hale getirdi.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, havaalanı İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden atılan bir füze saldırısı tarafından hedef alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivil ve askeri pistlere verilen büyük hasarın yanı sıra, saldırıların İran ve Hizbullah tarafından silah deposu olarak kullanılan yakındaki depoları hedef aldığını söyledi.

Suriye savaşı yaklaşık yarım milyon insanı öldürdü ve ülkenin savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yarısını evlerini terk etmek zorunda bıraktı.