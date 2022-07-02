Suriye Evleri Yağmalandı

46 yaşındaki Ghassan Hammoud, hükümet güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki muhaliflerin elindeki bölgeleri ele geçirmesiyle 2019'da güney İdlib eyaletindeki Kafr Nabel'den kaçtı.

Birkaç yıl önce inşa ettiği bir evi geride bıraktı ve şimdi yedi çocuğuna ve yeğenine bakmak için gündüz işçi olarak çalıştığı Türkiye sınırına yakın bir yer değiştirme kampında yaşıyor.

Hammoud'un hayatı zor; aylık harcamalarının neredeyse yarısını kredilere borçlu ve berbat yaşam koşulları ve insani yardım kesintileriyle başa çıkmak için mücadele ediyor. Ama onu en çok üzen, Kafr Nabel'de geride bıraktığı eski evi hakkında yakın zamanda keşfettiği şeydir.

El Cezire'ye hala inanamayarak “Çatımın çalındığını keşfettim” dedi. Arkadaşlarından ve sakinlerinden Suriye hükümet güçlerinin terk edilmiş evleri yağmaladığını duyduktan sonra Hammoud, eski mahallesini görmek için telefonunda Google Haritalar'a bakıyordu.

"Sonra bölgeden geçen bir arkadaşım bana her şeyi doğrulayan bir resim gönderdi," dedi Hammoud titreyen sesiyle. "Kanımı kaynatıyor."

Ve Hammoud, çatısı eksik olan tek kişinin o olmadığını söyledi.

“Kişisel olarak hedef alındığımı düşünmüyorum; tüm mahalleyi yağmaladılar!”

Son dört yılda güney İdlib ve Hama eyaletinden kaçan yerinden edilmiş Suriyeliler, insan hakları gözlemcileriyle birlikte Suriye hükümet güçlerini mahallelerinin harabelerini aramak ve tarım arazilerini açık artırmaya çıkarmakla suçladılar.

Suriye hükümeti suçlamalar hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Al Jazeera, yorum için Suriye makamlarına ulaştı.

Al Jazeera tarafından elde edilen drone fotoğrafları, güney İdlib ilinde beton temellerine kadar soyulmuş yüzlerce ev ve binayı gösteriyor. Cam pencereler, çatılar, alüminyum çerçeveler ve aradaki her şey gitti.

Drone resimlerinden bazıları, hurda metal ve tuğla yığınlarının yakınında kamyonetleri gösteriyor. Bekçi grupları ve gözetmenler , hükümet güçlerinin sadece evlerin temellerini değil, çamaşır makinelerini, buzdolaplarını, mobilyalarını ve hatta çelik tencere ve tavaları yağmaladığı zeminde fotoğraflar paylaştı . Eylemci sayfalarında ve sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraflar, inşaat işçilerinin çatılarını kaldırmak için evleri ve camileri deldiğini gösteriyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Suriye İnsan Hakları Ağı gibi gruplar, Suriye birliklerinin ve devlet destekli milislerin, sakinleri kuzeye kaçtıktan sonra son üç yılda güney İdlib'de yaklaşık üç düzine kasaba ve köyü yağmaladığını söylüyor. Kuruluşlara göre çalınan mallar daha sonra çevrimiçi olarak veya bit pazarlarında satılmaktadır.