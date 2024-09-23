Çorum’un Sungurlu ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan yardım kutusundaki paraların çalınması üzerine Sungurlu Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisinin C.T. olduğu tespit edildi. Ekipler, 2 gün süren takip sonrası şüpheliyi Hacettepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

C.T.'nin Sungurlu Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinde, şüphelinin geçmişte de 6’sı hırsızlık olmak üzere toplam 16 suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.T., çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Sungurlu'da büyük yankı uyandırırken, şüphelinin serbest bırakılması vatandaşlar arasında tepki topladı. Emniyet ekiplerinin, bu tür hırsızlık olaylarına karşı mücadelesini sürdüreceği belirtildi.