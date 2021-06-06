Süleyman Soylu Miting Düzenledi

Afyonkarahisar ‘da miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara seslendi. Birçok konu hakkında konuşan Soylu ilk olarak terör ile mücadele hakkında bilgiler verdi. Soylu’nun mitinginden konu başlıkları şu şekilde:

Terörist Sayısı Düşüyor

Sözlerine ilk olarak son terör rakamlarını açıklayarak başlayan Soylu, Türkiye’deki terörist sayısının 20 binlerden 250’ye kadar düştüğünü söyledi. İfadesinde, “9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak; boynumuz bükük kalır boynumuz” diye konuştu.

Son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini aktaran Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Nasıl Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi? Onlar annelerin yüreğinin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte bugün Türkiye'de Allah'a şükürler olsun 10 bin, 20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek daha da. 1 yılda 5 bin 500 kişi katılıyordu terör örgütüne. Şimdi 15, 4'ü de yurt dışından. 11 kişi bakın, 11 kişi ancak. Hep beraber beldelerimiz, köylerimiz huzur içinde oluyor.”

Erken Seçim Açıklaması

Erken seçime ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Soylu, seçimin 2023’te yapılacağını belirtti. Açıklamasında, “Bağırıyorlar erken seçim gelsin. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış biliyor musunuz? İstikrarı bozdurmayacağız. 2023 yılında hazırlanın, er meydanı orada; çıkarsınız güreşinizi tutarsınız, milletimize anlatırsınız. Ama o eski dönemlerde olduğu gibi bu ülkenin işlerini yaparken yarım yamalak bırakıp seçime gitme dönemleri artık geçmişte kaldı. 5 yıl bitecek 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında inşallah hep birlikte 2053'ü, 2071'i hedefleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE, İTALYA, ABD; ÇATLAYACAK, PATLAYACAK”

“Size bir şey söyleyeyim mi? Ama başkaları çatlayacak, kıskanacaklar göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?” diye konuştu.

88 Bin Kişi Uyuşturucudan İçerde

Ayrıca, konuşmasında temiz bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Soylu, şunları söyledi: “Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Aman vermiyoruz hiçbir yerde. Vermeyeceğiz de. Çocuklarımızı zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda uyuşturucudan içeride kaç kişi var biliyor musunuz? 88 bin kişi. Büyük mücadele yapıyoruz.”