Sude Zülal Güler’den Yeni Dizi Haberi

Genç oyuncu Sude Zülal Güler 2001 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı ve bugüne kadar rol aldığı projeler ile adından söz ettirdi. Enerjisi ve gençliği ile kısa süre içerisinde seyirci kitlesine kendisini sevdirmeye başaran ünlü oyuncu Sude Zülal Güler 2015 senesinde Mayıs Kraliçesi isimli dizide Pınar karakterine hayat vererek setlere adım atmıştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem isimli televizyon dizisi projesinde de rol alan genç oyuncu sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu Keşif isimli sinema filmi ile bu alanda da kendisini göstermeyi başarmış fakat 2020 senesinde büyük bir şanssızlık yaşayarak hayal kırıklığına uğratmıştı. Ünlü isim Sude Zülal Güler, Tolgahan Sayışman ile Şeref Sözü isimli dizinin başrolünde yer alarak çok iddialı bir proje adım atmış fakat dizinin oldukça düşük reyting sonuçları olması sebebiyle geniş bir hayran kitlesi elde edememişti. Tolgahan Sayışman ile rol aldığı Şeref Sözü isimli dizinin 4 bölüm sürmesi ardından genç oyuncu, Öğrenci Evi isimli dijital yapımda yer alarak adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yaz aylarında ise başrolde Kazara Aşk dizisinde yer alan ünlü oyuncu bir sonraki projesi ile merak konusu oldu.

Sude Zülal Güler, Kazara Aşk dizisinde Şimal karakterine hayat vererek romantik komedi dizisinde de iyi işler yapabileceğini gözler önüne sermişti ve seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Fakat söz konusu projede Ümit Kantarcılar ile başrolde yer alan ünlü isim, dizinin 13 bölümü sürmesi ile büyük bir şanssızlık yaşamıştı.

Ünlü oyuncudan yeni dizi haberi geldi ve Masum ve Güzel isimleri yapımda Sude Zülal Güler’in rol alacağı bilgisine ulaşıldı. Yaren isimli karaktere hayat verecek olan genç oyuncu başrolü Bahar Şahin ile paylaşarak izleyici karşısına çıkacak.