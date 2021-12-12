Sudanlılar, Orduya Yapılan Uluslararası Yardımın Dondurulmasını Talep Ediyor

Sudanlı protestocular, dünya güçlerini 25 Ekim darbesini meşrulaştırma ve ülkelerinin demokrasiye geçişini bozma korkusuyla hükümetlerine kalkınma yardımını yeniden başlatmamaya çağırıyor.

Başbakan Abdullah Hamdok'un ev hapsinden serbest bırakılıp 22 Kasım'da görevine iade edilmesinden sonra yardımların yeniden sağlanması konuşulmaya başlandı. Ancak Sudan'ın direniş komiteleri – demokrasi yanlısı harekete öncülük eden yatay komuta yapısına sahip mahalle grupları – Hamdok'un hareketini iktidarı onaylıyor olarak yorumladı. darbenin öncüsü askeri lider Abdel Fattah al-Burhan'ın yakalanması. Aktivistler o zamandan beri küresel toplumu yardım ordusunu aç bırakmaya çağırdılar.

Hartum'un başkentindeki direniş komitelerinden birinin temsilcisi Zuhair al-Dalee, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Halkın ve protestocuların çıkarına, küresel toplum bu hükümeti hiçbir şekilde desteklememelidir." “Bu hükümete gelen her türlü yardım, darbeyi desteklemekten başka bir işe yaramaz. İnsanlara fayda sağlamaz” dedi.

Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim geçtiğimiz ay, darbenin ardından Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından askıya alınan 650 milyon dolarlık uluslararası finansmana erişemeyen hükümetin uluslararası desteğe çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Dondurma, hükümetin önümüzdeki haftalarda gıda ve ilaç gibi hayati önemdeki ithalatları güvence altına almasını zorlaştırabilir.

Darbe ayrıca 700 milyon dolarlık ABD yardımının askıya alınmasıyla sonuçlandı. Bu yardımın bir kısmı, en yoksul Sudanlıların kemer sıkma önlemlerinden kurtulmalarına yardımcı olmak için mali bir yastık sağlamayı amaçlıyordu.

Ekonomik çöküş?

Atlantik Konseyi Afrika Merkezi'nde yerleşik olmayan kıdemli bir arkadaş olan Cameron Hudson, şu anda Washington'da yardımın yeniden sağlanması konusunda aktif bir görüşme olduğunu, ancak Amerikalı yetkililerin bir Catch-22'de olduğunu söyledi.

Hudson, "Washington gerçekten de bu durumda, darbeye verilecek uygun bir yanıtın yardımı kesmek olduğunu hissediyor, ancak bu, ekonominin çöküşünü tetikleyen ve ardından uluslararası toplum ve Washington'ın suçlandığı hareket olabilir" dedi.

Hudson, "Hamdok'un ABD yöneticisine nasıl bir baskı uyguladığını da bilmiyoruz" diye ekledi. “ABD, ABD politikasının merkezinde olduğu için Hamdok'u açıkça desteklemek istiyor. Eğer o başbakan olmasaydı, ABD bu hükümete müsamaha göstermeyecek ya da tanımayacaktı.

2019'da eski lider Omar el-Beşir'e karşı protestolara öncülük eden Sudanlı Profesyoneller Derneği üyesi Samahir Mubarak, El Cezire'ye protestocuların ABD'nin Hamdok'u desteklemek için demokrasi yanlısı hareketi kenara ittiğine kızdığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın dört bir yanından hükümetler ve sivil toplum gruplarından 100 temsilciyi bir araya getiren sanal Demokrasi Zirvesini başlatırken eleştirileri geldi.

Mübarek, "ABD, tüm geçişi tek bir kişiyi desteklemeye indiriyor ve bu, orduya bir çıkış yolu veriyor" dedi.

Sudan'ın generalleri, kendi bileşenlerini tazmin etmek ve analistlerin meşruiyet elde etmek ve gücü pekiştirmek için anahtar olduğunu söylediği yeni hizipler kurmak için umutsuzca yardıma ihtiyaç duyuyor. Hızlı Destek Güçleri (RSF) olarak bilinen güçlü bir paramiliter grubun başkanı geçtiğimiz günlerde AB hükümeti desteklemediği takdirde Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti.

Hemeti olarak bilinen Mohamad Hamdan Dagalo, bu ayın başlarında Politico'ya verdiği demeçte, "Sudan sınırı açarsa, dünya çapında büyük bir sorun olacak" dedi.

Son birkaç yıldır, AB üye ülkeleri göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engellemek için RSF gibi milislerle gizlice işbirliği yaptı. Ancak Hudson, Al Jazeera'ya Avrupalı ​​liderlerin Hemeti'nin taleplerini kabul etmekte isteksiz göründüğünü söyledi.

Diplomatlarla yaptığım görüşmelerde AB, kendisine şantaj yapılmasına izin veremeyeceğini düşünüyor” dedi.