Sri Lanka Devlet Başkanı, Putin'den Yakıt İthalatına Yardım Etmesini İstedi

Sri Lanka cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşını nakit sıkıntısı çeken ada ulusunun on yıllardır en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğu için yakıt ithal etmesine yardım etmeye çağırdığını söyledi.

Yıllarca süren ekonomik kötü yönetim ve COVID-19 krizinin etkisi nedeniyle döviz sıkıntısı çeken Sri Lanka, temel gıda maddelerini ithal etmekte zorlanıyor ve bu da ciddi ilaç, gıda ve yakıt kıtlığına yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa Çarşamba günü bir tweet'te, "#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok verimli bir telekomünikasyon gerçekleştirdik" dedi.

“Geçmişin zorluklarının üstesinden gelmek için hükümeti tarafından verilen tüm destek için kendisine teşekkür ederken, mevcut ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için #lka'ya yakıt ithal etmek için bir kredi desteği teklifi talep ettim” diye ekledi.

Batılı ülkeler, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa yönelik yaptırımlar doğrultusunda Rusya'dan enerji ithalatını büyük ölçüde kesti. Şubat ayının sonundaki işgalden bu yana , küresel petrol fiyatları fırladı ve birçok ülkeyi büyük indirimlerle sunulan Rus ham petrolünü aramaya sevk etti.

Yaygın kıtlıklar

Sri Lanka'nın ekonomik krizi korkunç bir yakıt sıkıntısına yol açarak hükümeti okulları kapatmaya ve temel hizmetler dışındaki çalışanlardan sınırlı stokları tüketmeyi azaltmak için evden çalışmalarını istemeye zorladı.

Hükümet daha önce, petrol şirketinin büyük bir borcu olduğu için hiçbir kuruluşun Sri Lanka'ya nakit olarak bile petrol tedarik etmeye istekli olmadığını söyledi.

Sri Lanka, kriz sırasında kendisini rahatlatmak için Rusya'dan zaten petrol satın aldı ve hükümet daha fazla alım yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Rajapaksa, “Turizm, ticaret ve kültür gibi sektörlerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ulusumuzun paylaştığı dostluğu pekiştirmede çok önemli olduğuna oybirliğiyle karar verdik” dedi.

Turizm sürüşü

Turizm bakanı, Sri Lanka'nın kalabalık kuzey komşusundan daha fazla ziyaretçi çekmek ve daha fazla döviz getirmek için beş Hint şehrinde yol gösterileri düzenleyeceğini söyledi.

İnişli çıkışlı tepeleri, el değmemiş kumsalları ve rahat sahil kasabalarıyla tanınan Sri Lanka, bu yılın ilk beş ayında - çoğu yabancı ülkeden gelen - 61.951 Hintli turistin istikrarlı bir şekilde aktığını gördü.