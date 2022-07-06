Sudan'da Protestocular Ordunun Geri Çekileceğine Şüpheyle Bakıyor

Pazartesi günü geç saatlerde televizyona çıkan Sudan'ın darbe lideri Abdel Fattah al-Burhan , ordunun çekileceğini ve ülkenin kitlesel demokrasi yanlısı hareketinin taleplerini kabul ediyor gibi görünerek sivil güçlerin iktidara gelmesine izin vereceğini duyurdu .

Ancak göstericilere yönelik şiddet, ordunun Sudan'ın merkez bankasını ve dış politikasını kontrol etmeye devam edeceğine dair raporların yanı sıra , güvenlik güçlerinin fiilen iktidardan vazgeçme niyeti olmadığına dair yaygın şüpheleri destekledi .

Direniş komitelerinden Dania Atabani, ülke çapındaki gösterilere öncülük eden mahalle gruplarından Dania Atabani, “[El-Burhan] kaç kez müzakerelere katılmaktan, insanları öldürmemekten ve hükümet güçlerinin sivilleri nasıl koruduğundan bahsetti?” diye sordu. . “Ona şimdi tekrar güvenirsek çok aptalca olur.”

Sudan Silahlı Kuvvetlerinin başkanı olarak Burhan, ordunun uluslararası destekli siyasi görüşmelerden çekileceğini ve sivillerin geçiş hükümeti kurmasına izin vereceğini söyledi.

Al-Burhan, ordunun Hızlı Destek Güçleri (RSF) olarak bilinen güçlü bir paramiliter grupla birlikte ülkeyi korumakla görevli yeni bir “Güvenlik ve Savunma Konseyi” oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Protestocular, politikacılar ve uzmanlar El Cezire'ye yeni konseyin sivil bir yöneticinin yetkisinin yerini alacağından korktuklarını söyledi.

Bu, güvenlik güçlerinin kârlı ekonomik varlıklarını korumalarına, yabancı hamilerinin çıkarlarını korumalarına ve ordunun ülkenin 25 Ekim'de demokrasiye kırılgan geçişini alt üst etmesinin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda en az 114 sivili öldürmekten sorumlu olmaktan kaçınmasına izin verecek.

"El-Burhan'a güvenlik ve savunma konseyi kurma yetkisini veren nedir?" Sudanlı bir siyasi analist ve başkent Hartum'da bulunan bir düşünce kuruluşu olan Insight Strategy Partners'ın başkanı Kholood Khair'e sordu. “Demokratik geçişin tüm kurumlarını ortadan kaldırarak darbeyi temelde tamamladı.”

Askerin günlük işleri yürütme sorumluluğundan kaçmasıyla, sivil bloklar ve direniş komiteleri şimdi yürütme işlevlerini üstlenmek ve tam sivil yönetim arayışlarını ilerletmek için yeni bir cephe inşa etmek için acele ediyor.

5 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, askeri devrilmeden önce hükümete katılan siyasi partilerden oluşan bir koalisyon olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (FFC) tüm devrimci güçlerin önce görev ve parametreleri ana hatlarıyla belirten bir anayasa bildirgesi üzerinde anlaşmaları gerektiğini söyledi.