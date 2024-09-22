Sudan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada, ülkedeki kolera vakası sayısının 12 bin 201'e yükseldiği bildirildi. Kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 370 olarak kaydedildi.

Hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasını tetikledi. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti. Savaşın devam etmesi ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması, salgın hastalıkların hızla yayılmasını zorlaştırıyor.

Söz konusu durum, halkın yaşamını daha da tehdit eden bir kriz haline gelirken, uluslararası toplumun acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Sudan'daki sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve kolera salgınının kontrol altına alınması için hızlı önlemler alınması gerekiyor.