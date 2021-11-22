Sudan'da Darbe Karşıtı Protestoda Genç Vurularak Öldürüldü

Sudan Doktorlar Merkez Komitesi yaptığı açıklamada, Sudan'ın Omdurman kentinde güvenlik güçleri tarafından başından vurulan 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Pazar günkü olay, bir darbenin tetiklediği haftalarca süren ölümcül huzursuzluğun ardından tüm siyasi tutukluları serbest bırakma sözü veren askeri lider Abdel Fattah al-Burhan ile siyasi bir anlaşmada Başbakan Abdalla Hamdok'un görevine iade edilmesine rağmen devam eden protestolar sırasında gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, ilk olarak uzun zamandır lider olan Ömer el-Beşir'in 2019 ayaklanmasında devrilmesinden sonra atanan Hamdok, bir geçiş dönemi için sivil bir teknokrat hükümetine liderlik edecek.

Anlaşma, tam sivil yönetim talep eden demokrasi yanlısı grupların muhalefetiyle karşı karşıya. Protesto hareketi için bir kahraman olan Hamdok, bazıları için hızla kötü adam oldu.

Anlaşma açıklandıktan sonra protestocular “Hamdok devrimi sattı” diye slogan attı.

Önde gelen bir protesto grubu olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPA) bunu “hain” olarak nitelendirdi.

Başkent Hartum ve ikiz şehirleri Omdurman ve Bahri'de on binlerce kişi planlanan mitinglere katıldı. Görgü tanıkları Reuters haber ajansına verdiği demeçte, güvenlik güçlerinin onları dağıtmak için kurşun ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi.

“Hamdok bizi hayal kırıklığına uğrattı. Hartum'da 26 yaşındaki protestocu Omar İbrahim, tek seçeneğimiz sokak" dedi.

Darbe, orduya karşı kitlesel gösterileri tetikledi. Protesto hareketiyle uyumlu Sudan Doktorlar Merkez Komitesi, Pazar günkü cinayetin 25 Ekim'deki askeri darbeden bu yana protestolarda ölenlerin sayısını 41'e çıkardığını söyledi.

Bir anlaşmaya varıldıktan sonra Hamdok, daha fazla zayiatı önlemek için anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Devlet televizyonunda yayınlanan imza töreninde, "Sudanlıların kanı değerlidir, akan kanı durduralım ve gençlerin enerjisini bina ve kalkınmaya yönlendirelim" dedi. Al-Burhan, anlaşmanın kapsayıcı olacağını söyledi. El Beşir'in eski iktidar partisine atıfta bulunarak, "Anlaştığımız gibi Ulusal Kongre Partisi dışında kimseyi dışlamak istemiyoruz" dedi.

Ancak anlaşma, darbeden önce orduyla iktidarı paylaşan sivil koalisyon olan Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden (FFC) hiç bahsetmedi. FFC, silahlı kuvvetlerle herhangi bir anlaşmayı tanımadığını söyledi. İttifak'tan yapılan açıklamada, "Açık ve önceden ilan edilmiş tutumumuzu teyit ediyoruz: Müzakere yok, ortaklık yok ve darbeciler için meşruiyet yok".