Sudan'da Darbe Karşıtı Protestocular Hartum'da Yürüdü

Sudan güvenlik güçlerinin, geçen yılki darbeden bu yana öldürülen protestocular için sivil yönetime ve adalete geri dönülması talebiyle çok sayıda kentte toplanan göstericilerin başkent Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yürüyen göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıktığını belirten görgü tanıkları, göstericilerin göstericilerin sivil yönetime ve adalete geri dönmesini talep ettiğini söyledi.

El Cezire'den Hiba Morgan Hartum'dan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, güvenlik güçleri bir kez daha protestocuları başkanlık sarayının çevresinden dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı." dedi.

AFP haber ajansının haberine göre, protestocular güvenlik güçlerine taş atarken, diğerleri göz yaşartıcı gaz bidonlarından yaralanan insanlara yardım ederken görüldü.

Hartum'un güneyindeki Wad Madani kentinde darbe karşıtı protestocuların Sudan bayrakları salladığı ve baskında ölenlerin posterlerini taşıdığı görüldü.

Görgü tanıklarına göre, "Hayır, askeri yönetime hayır" ve "kan için kan" sloganları attılar.

Kızıldeniz kenti Port Sudan'da da yüzlerce kişi toplandı.

Sudan'da ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan liderliğindeki 25 Ekim darbeden bu yana düzenli kitlesel protestolar düzenlenerek, uzun süredir lider olan Ömer el-Beşir'in 2019'da görevden alınmasının ardından ülkenin sivil yönetime kayalık geçişi raydan çıktı.

Protestocular arasında kayıpları takip eden bir tıbbi grup olan Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, darbe karşıtı gösterilere yönelik baskında en az 79 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, 19 Aralık'ta Hartum'da düzenlenen bir protestoda darbe karşıtı protestolara ve tecavüz ve toplu tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddet iddialarına öncülük eden aktivistler hakkında geniş çapta tutuklamalar yapıldı.

Morgan, protestocular ordunun "kışlaya dönmesini" talep ederken, ordunun iktidarı ele geçirmekle birlikte öldürülen protestoculara hesap verebilirlik de dahil olmak üzere başka talepleri de olduğunu söyledi.

Bakan, askeri yönetime karşı oldukları için ordu tarafından tutuklanan aktivistlerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da talep ettiklerini söyledi.

Pazartesi günkü protestolar Hartum ve komşu kentleri Omdurman ve Hartum North'taki yoğun güvenlik varlığına rağmen gerçekleşti.

AFP, Hartum'daki bazı protestocuların el-Burhan'ın yardımcısı Muhammed Hamdan Daglo komutasındaki güçlü milis Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) dağıtılması çağrısında da bulundu.

Protestocular, Darfur'daki hak grupları tarafından zulümle suçlanan hükümet destekli milislerden büyüyen RSF'ye atıfta bulunarak, "Janjaweed çözülmeli." şeklinde slogan attılar.

Olay, binlerce ordu yanlısı göstericinin Sudan' ın darbeden bu yana yaşanan siyasi krizi çözmesine yardımcı olmayı amaçlayan son BM müzakerelerine karşı gösteri yapmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti.

Sivilleri ve orduyu müzakere masasına getirmeyi amaçlayan girişim çeşitli demokrasi yanlısı gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı , ancak el-Beşir'i deviren 2019 ayaklanmasının ön saflarında yer alan Sudan Profesyoneller Birliği (SPA) de dahil olmak üzere diğerleri tarafından reddedildi.